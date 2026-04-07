Arbeloa dice el Real Madrid no tiene “miedo” de buscar la remontada en Múnich

La eliminatoria sigue abierta para el Real Madrid pese al resultado adverso en casa, y en el vestuario blanco el mensaje es claro: la serie ante el Bayern Munich no está decidida. Así lo dejó ver el entrenador Álvaro Arbeloa, quien aseguró que su equipo afrontará la vuelta con determinación, convencido de que puede revertir el marcador en territorio alemán.

El conjunto madridista cayó 1-2 en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo marcado por intervenciones decisivas del portero rival. Aun así, el técnico destacó que el tanto conseguido mantiene vivas las opciones de clasificación, en un contexto que exigirá un rendimiento más sólido en Múnich.

“Podríamos haber tenido más suerte en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos pérdidas que teníamos que evitar, teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. Hemos metido un gol que nos da esperanzas. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid”, afirmó en rueda de prensa.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Tengo jugadores con mucha personalidad, que lo primero que me han dicho es que VAMOS a GANAR en MÚNICH, iremos a por todas, SOMOS EL REAL MADRID, NO HAY MIEDO."



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Confianza interna y ajustes tras los errores

Arbeloa subrayó que la respuesta del grupo tras el partido fue inmediata y ambiciosa. “Tengo jugadores con mucha personalidad. Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello”, expresó.

El análisis del encuentro de ida dejó varias conclusiones en el cuerpo técnico. El entrenador explicó que algunos fallos en la salida de balón y en la reacción tras pérdida terminaron condicionando el resultado. También mencionó que en ciertos momentos el equipo perdió claridad, especialmente cuando intentó empatar sin la pausa necesaria.

“Ha habido situaciones con 1-2 que ha habido ansias por empatar. Hay que tener más cabeza fría, un 1-3 habría sido más difícil. Una pena no haber aprovechado alguna ocasión más, pero tengo mucha confianza de ir a Alemania y ganar”, señaló.

Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de gestionar mejor los momentos posteriores a recuperar el balón. “Hemos hablado al descanso que cuando recuperas el balón después de correr sin estar fresco, hay que dar opciones al poseedor. Si no lo haces estás continuamente defendiendo”, explicó.

Individualidades y decisiones clave

El técnico también valoró el desempeño de Kylian Mbappé, autor del único gol del equipo, resaltando su implicación en distintas fases del juego. “He visto un Mbappé muy comprometido en todas las tareas y capaz de desequilibrar. Es el mejor del mundo, una amenaza constante. Es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días”, indicó.

Sobre Jude Bellingham, Arbeloa aclaró que su situación responde a un proceso de recuperación física. “Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera. No es que me apetezca dejar a Bellingham en el banquillo. Hemos hablado mucho de su vuelta al equipo y de recuperar su mejor nivel”, comentó.

En cuanto a la defensa, hizo referencia al desafío que representó enfrentar a un rival ofensivo en gran forma. “Defender a este tipo de jugadores no es fácil y son necesarias ayudas ante un jugador que entra por dentro con mucho talento”, apuntó, al tiempo que reiteró su confianza en Álvaro Carreras.

El partido de vuelta en el Allianz Arena definirá el destino de ambos equipos en la competición, con el Real Madrid obligado a buscar una remontada para avanzar.

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