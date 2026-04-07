LeBron James se suma a las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves

Los Angeles Lakers afrontarán su próximo compromiso sin tres de sus principales referentes ofensivos. LeBron James no estará disponible para el duelo ante Oklahoma City Thunder, programado para el martes por la noche, debido a la necesidad de dar descanso a su pie izquierdo, afectado por molestias persistentes.

La ausencia del veterano se suma a un panorama ya condicionado por las lesiones de Luka Dončić y Austin Reaves, quienes no estarán activos al menos durante el resto de la temporada regular. Entre los tres acumulan un promedio conjunto de 77,6 puntos por partido, lo que equivale al 66,5 % de la producción ofensiva del equipo angelino.

LeBron James (injury management) ruled out Tuesday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 7, 2026

En el caso de James, de 41 años, ha lidiado durante gran parte de la campaña con artritis y molestias en el pie izquierdo, una situación que ya lo había llevado a ausentarse en algunos encuentros. El partido frente a los Thunder marcará el número 22 que se pierde en su temporada número 23 en la NBA, un registro que amplía su histórico recorrido en la liga.

Lesiones que condicionan el cierre de la temporada

El contexto actual de los Lakers se vio afectado en los últimos días tras una derrota contundente precisamente ante Oklahoma City, en la que tanto Dončić como Reaves sufrieron lesiones importantes. El base esloveno presentó un desgarro de grado 2 en el isquiotibial izquierdo, mientras que Reaves quedó fuera por una dolencia en los músculos oblicuos.

Aunque el equipo solo confirmó inicialmente que ambos se perderán esta semana, la naturaleza de estas lesiones suele requerir periodos de recuperación más prolongados, lo que deja en duda su disponibilidad en el corto plazo.

La situación impacta directamente en las aspiraciones del equipo, que había asegurado el título de la División del Pacífico y buscaba posicionarse mejor de cara a la postemporada. La primera temporada completa de Dončić con la franquicia se ve así condicionada por las limitaciones físicas del plantel.

LeBron James 30 PTS, 9 REB, 15 AST, 1 STL, 12/22 FG, 5/9 FT, 57.8% TS vs Mavericks pic.twitter.com/AaDSSbx8PW https://t.co/9jAwuKzE1q — Basketball Performances (@NBAPerformances) April 6, 2026

En medio de este escenario, James venía de una actuación destacada en el partido más reciente. En la derrota 134-128 ante los Dallas Mavericks, el alero registró 30 puntos, 15 asistencias y nueve rebotes, aunque su rendimiento no fue suficiente para evitar el resultado adverso.

A lo largo de la temporada, el jugador mantiene promedios de 20,8 puntos, 7,1 asistencias y 6,1 rebotes por encuentro. Además, recientemente superó el récord de partidos disputados en la NBA que pertenecía a Robert Parish.

El calendario inmediato tampoco ofrece descanso. El enfrentamiento ante los Thunder abre una serie de tres partidos en cuatro días, que continuará con compromisos frente a Golden State Warriors y Phoenix Suns, en un tramo exigente para un equipo que deberá adaptarse sin varias de sus principales figuras.

Sigue leyendo:

· Luka Doncic viajó a España para recuperarse de la lesión

· Karim López se declara elegible para el Draft de la NBA

· LeBron James logra el récord de más juegos en la historia de la NBA