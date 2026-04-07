Manifestación en Los Ángeles pide un alto al fuego y a las amenazas de Trump

El aplazamiento de dos semanas a su ultimátum a Irán y anuncio de un alto al fuego del presidente Donald Trump “no cambia para nada sus amenazas”, dijeron miembros del grupo Revcom para la Emancipación de la Humanidad que protestaron en el área de Little Tokio, una hora antes de que venciera el plazo que impuso para la muerte “de toda una civilización”.

Trump aceptó, de última hora, la propuesta de Pakistán —país mediador en la guerra contra Irán— y un alto al fuego, condicionados a la reapertura del estrecho de Ormuz.

“El lunático fascista y genocida sigue amenazando no solo a Irán, sino a la humanidad entera, queriendo llevarla al borde de la extinción”, declaró Michelle Xai. Integrante del grupo. “No vamos a aceptar esto en nombre de la humanidad, así que exigimos que detengan la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán”.

Xai y todos los manifestantes coincidieron que la humanidad nunca había estado tan cerca del reloj nuclear de las 12 en punto, a raíz de las declaraciones apocalípticas de guerra de Trump en contra de la república islámica de Irán.

“¡Bombardeos a hospitales! ¡Bombardeos a escuelas! ¡Matanza de niños! ¡Peligro para toda la humanidad! ¡Bombardeos en el Líbano!, ¡Bombardeos contra depósitos de agua! “, gritaron los manifestantes, quienes respondieron a cada frase: ¡Alto a los crímenes de guerra!, como consecuencia de la escalada bélica de Estados Unidos en el Medio Oriente.

El lunes, Trump hizo algo más que defender su amenaza de atacar la infraestructura civil de Irán si el país no acataba su exigencia de reabrir el estrecho de Ormuz antes de las 8:00 p. m. del martes y advirtió que todo Irán “podría ser aniquilado” en una sola noche.

El estrecho de Ormuz es una de las vías navegables más estratégicas del planeta. Irán ha estado utilizando el control de dicho estrecho como baza en las negociaciones para poner fin a la guerra que Trump inició sin la autorización del Congreso.

La humanidad en tiempos de sobrevivencia

“Dicen que en guerra anunciada no hay muertos, pero en esta serían muchas, porque de cumplirse la amenaza que ha hecho el presidente de los Estados Unidos en contra de esa nación y la cultura milenaria Persa, verdaderamente desataría una guerra mundial de catastróficas consecuencias para la sobrevivencia de la humanidad entera”, analizó Salvador Sanabria, presidente de la organización El Rescate.

Sanabria indicó que, la sola posibilidad de lanzar una bomba nuclear en contra de un país en una zona que ya es un polvorín encendido solo llevaría la confrontación de naciones en el Medio Oriente, donde solamente Israel y Estados Unidos cuentan con submarinos que cargan armas nucleares.

“La humanidad entera sigue en riesgo en términos de su sobrevivencia en este planeta”, dijo Sanabria, al recordar que Estados Unidos lanzó bombas atómicas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron un promedio de 210,000 por las quemaduras y radiación.

Desde la estación de Metro, en la intersección de las calles Central y Primera de Los Ángeles, los RevCom marcharon por algunas cuadras de Little Tokio, en señal de protesta de emergencia en el día del “ultimátum criminal de crímenes de guerra de Trump”.

Allí, todos hicieron un llamado a cada persona con conciencia y con un corazón solidario hacia el pueblo iraní, “que se encuentra en la mira de las amenazas fascistas y genocidas de Trump”. Algunos transeúntes se unieron a la caminata de protesta.

“Trump, el líder fascista de Estados Unidos, alardea abiertamente de sus planes para intensificar los horribles crímenes de guerra contra los 93 millones de habitantes de Irán”, declaró Michelle Xai.

Añadió que el presidente norteamericano ha jurado destruir las centrales eléctricas de Irán y, en esencia, envenenar su suministro de agua potable si no cumplía con sus exigencias antes de la noche del martes 7 de abril. “Este matón ha amenazado repetidamente con enviar al pueblo iraní —así lo afirmó— “de regreso a la Edad de Piedra, que es a donde pertenecen”.

Trump había declarado de Irán: “Todo el país podría ser aniquilado en una sola noche. Y esa noche podría ser mañana [martes por la noche]”.

Dicha amenaza ya ha sido considerada como un crimen de guerra.

“El anuncio de Trump no cambia el hecho de que Donald Trump es un fascista”, consideró Federico Andrés, integrante del Comité Revolucionario para la Emancipación de la Humanidad. “Está amenazando con borrar a todo un país del mapa, posiblemente con armas nucleares, así que es aún más peligroso”.

Andrés señaló que, a pesar de las dos semanas de prórroga para que Irán abra el estrecho de Ormuz, esa nación no podría estar en condiciones de negociar el fin de la guerra cuando hay amenazas de una posible invasión o la destrucción total.

“Tenemos que entender la naturaleza de Donald Trump. Es un fascista imperialista, y esto es lo que hacen tipos como él”, dijo el manifestante. “Trump está empeñado en dominar esa zona estratégica, por el petróleo y los recursos, para el Imperio de los Estados Unidos e Israel”.

“Este presidente está descabellado”

Miguel Tinker Salas, profesor emérito de historia y de estudios chicanos/latinos en el Pomona College, mencionó que Trump ya ha cometido crímenes de guerra por ataques a objetivos iranies sin relevancia militar, como plantas de agua y electricidad, y universidades.

“Lo ha hecho al mismo nivel que Israel, cuando atacó universidades en Gaza, e incluso una sinagoga”, agregó. “Mataron a 170 niños en una escuela y dicen que la inteligencia estaba equivocada, pero ¿quién es responsable: Hasta ahora nadie ha asumido la responsabilidad ante esos crímenes de lesa humanidad”.

En referencia a las palabras de Trump, en el sentido de que toda una civilización moriría la noche del martes, “eso quiere decir muerte de civiles; habla de una masacre, y quizás implica el uso de una bomba atómica”.

Tinker Salas consideró que “este presidente está descabellado sobre lo que implica responsabilidad más allá de un presidente, pero las personas que lo permiten o que le facilitan y lo ayudan en estas proclamaciones, sin decir nada. Y, al no decir nada, el silencio implica culpabilidad”.

El catedrático criticó, además, la falta de liderazgo de los demócratas en el Congreso para detener a Trump, y argumento que el presidente no tiene un plan claro para Irán, solo una estrategia de guerra que beneficia a Israel y Arabia Saudita. Además, destacó la corrupción y los beneficios económicos que algunos han obtenido de la guerra.

“Los demócratas han brillado por su ausencia como partido minoritario”, afirmó. “Creen que la acumulación de delitos de Trump va a convencer al electorado de votar por ellos [en las elecciones de medio término]. Les ha faltado liderazgo, valor, madurez y decisión”.

Quieren aplicar la Enmienda 25

Sin embargo, el congresista demócrata por California, Ro Khanna, declaró que, “si al Congreso le queda algo de vida, cada miembro del Congreso y cada senador debe exigir hoy mismo la destitución de Trump basándose en la 25.ª Enmienda”.

“Él está amenazando con la destrucción total de una civilización. Está calificando a los iraníes de animales. Está demostrando un desprecio absoluto por la humanidad de las personas en Irán, en Gaza y en Cuba. Esto es un crimen moral. Es un crimen de guerra. Debemos exigir que el Congreso se reúna hoy mismo, y debemos invocar la 25.ª Enmienda”.

El llamamiento de destitución de Trump también provino de su antigua aliada del movimiento MAGA (Make America Great Again), Marjorie Taylor, quien publicó en la plataforma social X “¡¡¡25.ª ENMIENDA!!!”, “No ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”.

La Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos indica que, en caso de destitución del presidente, o de su fallecimiento o renuncia, el vicepresidente asumirá la Presidencia.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques a Irán, revela encuesta

Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en carta a la ONU