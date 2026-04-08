El rapero Lil Tjay fue arrestado tras el tiroteo a Offset

El mundo del hip-hop se encuentra nuevamente bajo la lupa tras la detención del rapero neoyorquino Lil Tjay por alteración del orden público en Florida tras el tiroteo en el que resultó herido Offset.

Según Billboard, el artista fue arrestado por su presunta vinculación con el incidente ocurrido el pasado fin de semana, en el que se efectuaron disparos contra un vehículo donde se encontraba el rapero Offset, exintegrante de Migos.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de un exclusivo club nocturno en Miami Beach. Testigos en el área reportaron múltiples detonaciones dirigidas hacia una camioneta de lujo que transportaba a Offset y su equipo.

Aunque el vehículo recibió varios impactos de bala, se confirmó que Offset no fue herido de gravedad. No obstante, el caos generado provocó una rápida movilización del Departamento de Policía de Miami.

Tras una breve investigación y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, como una de las personas de interés relacionadas con la agresión.

El rapero de 24 años fue detenido bajo cargos que incluyen posesión de armas y participación activa en un tiroteo desde un vehículo en movimiento.

Tjay fue ingresado en la cárcel del condado de Broward con una fianza de 500 dólares.

Esta no es la primera vez que Lil Tjay se ve envuelto en incidentes violentos. En 2022 el propio artista casi pierde la vida tras recibir siete disparos en un intento de robo en Nueva Jersey.

Por su parte, los representantes de Offset no han emitido declaraciones oficiales, aunque fuentes cercanas aseguran que el artista se encuentra colaborando con la investigación.

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