La fuerte pelea en las Grandes Ligas en el juegos entre Los Angels y Atlanta

Los Atlanta Braves superaron 7-2 a Los Angeles Angels en un duelo que se desarrolló en el Angel Stadium de Anaheim. Pero la escena que se llevó los reflectores en este encuentro fue la pelea entre el dominicano Reynaldo López y el cubano Jorge Soler. Ambos peloteros desataron la primera gran trifulca de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

La pelea e incomodidad parece que se generó de la nada, pero fue un conflicto que poco a poco fue escalando. En el primer inning, Jorge Soler le conectó un jonrón en solitario a Reynaldo López.

🚨 Casi 110 mph: Jorge Soler abre la pizarra con jonronazo 🚨



📝 El cubano Jorge Soler conectó su segundo jonrón de la temporada para abrir el marcador en el duelo entre su equipo Los Angeles Angels y Atlanta Braves.



ℹ️ La conexión del antillano salió de línea por el jardín… pic.twitter.com/Zk1kdBxPe7 — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) April 8, 2026

En su segundo turno al bate, Jorge Soler no pudo pararse en el plato con normalidad. Reynaldo López le dio un pelotazo con un lanzamiento en recta que llegó a las 96 mph. Ya comenzaba a calentarse el duelo personal entre ambos.

Para la quinta entrada llegaría el tercer round entre estos dos peloteros. Con la cuenta favorable al cubano, Reynaldo López hizo un lanzamiento alto y pegado que al final se convirtió en un wild pitch al no ser controlada por el receptor.

Jorge Soler and Reynaldo López are throwing PUNCHES in Anaheim as a brawl breaks out pic.twitter.com/Uj4kOk07Ow — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 8, 2026

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó. Por eso fui hacia allá“, dijo Jorge Soler sobre este incidente. Reynaldo López no lanzaría otra bola. El pelotero de los Atlanta Braves fue directo a encararlo y ambos comenzaron a intercambiar golpes cerca de la lomita.

BENCHES CLEAR AFTER JORGE SOLER AND REYNALDO LOPEZ GET INTO A HUGE BRAWL 😳



(via @MLB) pic.twitter.com/RTB2xnsxCi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2026

Evidentemente, Reynaldo López y Jorge Soler fueron expulsados de inmediato por el pricnipal Vic Carapazza. Aún se esperan pronunciamientos oficiales por parte de la MLB para determinar el grado de rudeza de las sanciones.

Sigue leyendo:

– Cubanos dominan la MLB: Yordan Álvarez y Andy Pages brillan como Jugadores de la Semana

– Mexicano Alejandro Kirk deberá ser operado por fractura

– Debutó Brandon Valenzuela, el mexicano número 153 en alcanzar Grandes Ligas

– Dodgers pierden a Mookie Betts por varias semanas debido a lesión