Joel Embiid, de alta tras operación de apendicitis

El pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ya no permanece hospitalizado luego de someterse a una cirugía de emergencia por apendicitis. La franquicia confirmó que el jugador recibió el alta médica en Houston y se encuentra en camino de regreso a Filadelfia, donde continuará su proceso de recuperación bajo supervisión especializada.

La intervención quirúrgica se realizó tras un cambio repentino en su estado de salud. Un día antes, el entrenador Nick Nurse había señalado que el jugador se encontraba bien durante una sesión de entrenamiento, sin señales que anticiparan la emergencia médica que obligó a intervenirlo de manera inmediata.

El equipo informó que no existe un calendario definido para su regreso a la actividad competitiva. “La recuperación quirúrgica de Embiid será gestionada por los médicos del equipo en consulta con su cirujano”, comunicaron los 76ers, dejando claro que el enfoque estará centrado en la evolución clínica del jugador.

From the Sixers



Joel Embiid was discharged from the hospital today following a successful appendectomy and is returning to Philadelphia. Embiid’s surgical recovery will be managed by team physicians in consultation with his surgeon. A timeline for return to basketball activities… — John Clark (@JClarkNBCS) April 10, 2026

Un año marcado por interrupciones físicas

La ausencia de Embiid se suma a una temporada en la que ha enfrentado distintas complicaciones físicas. Aunque su participación ha sido mayor en comparación con la campaña anterior, cuando solo disputó 19 encuentros, su continuidad volvió a verse afectada en varios tramos.

El inicio del calendario lo encontró con limitaciones de minutos y una lesión persistente en la rodilla que lo mantuvo fuera durante buena parte de noviembre. En diciembre logró mayor regularidad, mientras que enero representó su periodo más estable. Sin embargo, la misma molestia en la rodilla lo alejó nuevamente de las canchas durante casi todo febrero.

Al cierre de ese mes, otra lesión, en este caso en el oblicuo, volvió a detener su actividad por varias semanas, lo que redujo su presencia en la rotación del equipo.

Impacto deportivo y panorama del equipo

A pesar de las interrupciones, Embiid ha mantenido números destacados en los partidos que ha podido disputar. Promedia 26.9 puntos y 7.7 rebotes en 38 encuentros, cifras que reflejan su aporte cuando está disponible.

La situación del equipo en la Conferencia Este se mantiene abierta. Los 76ers ocupan el octavo puesto con un récord de 43-37 y afrontan los últimos compromisos de la temporada regular con dos juegos pendientes: una visita a los Indiana Pacers y un duelo en casa frente a los Milwaukee Bucks.

La baja del jugador se hizo notar recientemente en la derrota por 113-102 ante los Houston Rockets. Sobre ese contexto, el entrenador fue claro al priorizar la salud del pívot: “Es un golpe duro. Creo que lo más importante en este momento es que Joel salga de la cirugía en las mejores condiciones posibles y que todo transcurra con éxito. Ahí es donde se centran la mayor parte de mis pensamientos ahora mismo”.

Mientras tanto, el equipo continúa en la pelea por la postemporada, a la espera de novedades sobre la evolución de su principal figura.

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