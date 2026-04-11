Katseye brilla en Coachella 2026 y cantan “Golden” con Huntr/x

Coachella fue testigo de una noche que quedará grabada en la historia del K-pop y la música en vivo. La presentación de Katseye junto al grupo Huntr/x de “KPop Demon Hunters” cantando la canción ganadora del Oscar 2026, “Golden”.

Mientras los altavoces del recinto reproducían la canción “Golden” tras un telón oscuro, el público reconoció la melodía. Cuando las luces se encendieron, allí estaban Yoonchae Jeong y Megan Skiendiel turnándose para entonar los primeros versos.

Sin embargo, lo que vino después hizo estallar la arena. Una a una, tres figuras emergieron de entre las sombras: Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), las talentosas artistas detrás del grupo ficticio Huntr/x. Juntas, las ocho voces armonizaron “Golden” y se convirtió en uno de los momentos más comentados del primer día del festival.

La gran ovación

Esta fue la primera actuación de Katseye sin Manon Bannerman, quien anunció su salida temporal del grupo en febrero. En aquel momento, la agencia declaró: “Tras conversaciones sinceras y reflexivas, les comunicamos que Manon se tomará un descanso temporal de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar. Apoyamos plenamente esta decisión. Katseye sigue comprometida a apoyarnos mutuamente y a los fans, que lo son todo para nosotras”.

Los seguidores del grupo ya habían tenido un primer acercamiento al nuevo formato del quinteto un día antes de Coachella, cuando Katseye lanzó el videoclip de su sencillo “Pinky Up”. Pero fue en el desierto donde Yoonchae, Lara Raj, Sophia, Daniela y Megan demostraron que la energía del grupo sigue intacta.

KATSEYE durante su debut en Coachella 2026.

Crédito: Amy Harris/Invision/AP.

No es casualidad que “Golden” haya sido la canción elegida para este momento histórico. El tema hizo historia en los Premios Oscar de 2026 al convertirse en la primera canción de K-pop en ganar la estatuilla a Mejor Canción Original.

Durante la premiación, Ejae dijo: “Gracias a la Academia por este premio increíble. De pequeña, se burlaban de mí por gustarme el K-pop, pero ahora todo el mundo canta nuestra canción y la letra en coreano. Estoy muy orgullosa. Y me di cuenta de que, al igual que la canción, este premio no se trata de éxito, sino de perseverancia”.

Ese mismo espíritu brilló con fuerza en Coachella, donde Katseye y Huntr/x demostraron que el K-pop está aquí para marcar una era.

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