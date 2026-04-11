Omar Bravo a punto de enfrentar la acusación definitiva de abuso sexual

Omar Bravo, exfigura de Chivas, vería agravada su situación jurídica la próxima semana si es que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) encuentra las bases en su investigación para presentar la acusación definitiva contra el exmundialista de Alemania 2006.

Lo anterior se pudo conocer a través de versiones allegadas a la propia Fiscalía, en donde se pudo conocer que, después de que los abogados del jugador solicitaron una ampliación del término constitucional para reunir las pruebas suficientes que demuestren la supuesta inocencia del exdelantero para poder evitar una condena de varios años debido a este grave delito.

#ZONALocal | ⚖️ La Fiscalía del Estado se prepara para presentar la acusación contra el ex futbolista Omar “N”, una vez que concluya el plazo de la investigación complementaria la próxima semana.



El fiscal Salvador González de los Santos indicó que después seguirá la etapa… pic.twitter.com/Qmzw798MhY — ZONA 3 (@zona3noticias) April 10, 2026

Los detalles del caso



El caso de abuso sexual que enfrenta Omar Bravo se encuentra en etapa de investigación complementaria, como parte del proceso en el que tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas. En una, la autoridad llamará a ambas partes a presentar, los testigos, peritajes y más, y que definirá la próxima semana el comienzo de una etapa intermedia.

En esta fase se presentará una acusación formal en su contra y se hará una audiencia, en la cual se revisarán las pruebas, para definir cuáles sí valen y cuáles no en este publicitado caso en donde se conocerá si el artillero de las Chivas pasa varios años en prisión.

El fiscal es Salvador González de los Santos, dijo que ya tenían todo listo para presentar la acusación, lo que da pie a que se abra un juicio en contra de Omar Bravo: “Estamos próximos al cierre precisamente de la investigación complementaria. Bueno, la parte que sigue es la etapa intermedia, es presentar la acusación y desahogar la audiencia, el sistema intermedio, para la depuración de pruebas”, dijo.

En su defensa, Bravo y sus abogados, todavía pueden pedir una ampliación del plazo y requerir más tiempo. Si la solicitud es aceptada, se alargará, pero si no lo piden o si el juez rechaza dicha postura, la próxima semana o un poco después se presentará la acusación formal.

Omar Bravo fue detenido formalmente el 4 de octubre de 2025. Se le vinculó a proceso, lo que significa que un juez determinó que sí hay indicios suficientes para seguir investigándolo por el delito de abuso sexual.

El delito fue por abuso contra su hijastra, reclamando que los hechos habrían ocurrido durante unos seis años, desde que ella tenía 11 hasta los 17 años de edad. La Fiscalía presentó pruebas como capturas, audios y videos, lo que hizo que el exdelantero de la selección mexicana y de Chivas recibiera prisión preventiva, pero protegido porque la defensa logró ampliar la investigación, en un comienzo, hasta enero de este año.

La Fiscalía de Jalisco está lista para presentar la acusación contra el ex futbolista Omar N, toda vez que la próxima semana vencerá el término que estableció el Juez de Control para el cierre de la investigación complementaria



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El delantero de Chivas sigue detenido en el penal de Puente Grande y la Fiscalía está por cerrar la investigación complementaria. Otras dos carpetas anteriores ya fueron archivadas.

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