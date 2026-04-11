Tigres desgarró al líder Chivas 4-1 con doblete del argentino Juan Brunetta

Los Tigres de la UANL se anotaron una de las victorias más importantes sobre el líder Chivas 4-1 para dar el salto al sexto lugar del torneo Clausura 2025 y de esta forma volver a ingresar a la zona de la liguilla por el título, en un partido donde el argentino Juan Brunetta se despachó con un doblete.

Un triunfo que le permitió a la escuadra felina despertar contra el adversario correcto, pues todo mundo daba por descontado que el Guadalajara sería un adversario de mayor envergadura, pero eso no les importó a los felinos para pasarle por encima a los del Rebaño Sagrado en duelo de la fecha 14 del torneo Clausura 2026.

Los tres puntos permitieron a los felinos meterse de lleno en la lucha por la calificación en un duelo que pudo haber cambiado cuando el árbitro central Maximiliano Quintero no quiso marcar una expulsión contra el uruguayo Rodrigo Aguirre por una falta sobre el mediocampista Fernando González y que habría colocado al Rebaño Sagrado en superioridad de circunstancias.

Esa decisión marcó el destino del juego, pues después la escuadra felina tuvo dos opciones de gol en los primeros minutos, primero un disparo de Juan Brunetta que sacó Raúl Rangel de gran manera, y otra con un cabezazo del Búfalo que pasó cerca del segundo poste.

Pero después Brunetta al minuto 16 anotó uno de los dos goles con los que colaboró en el encuentro en una jugada donde el portero del Guadalajara, Raúl “Tala” Rangel, se equivocó en un despeje que se quedó corto hacia Luis Romo, situación que aprovechó Ángel Correa para tomar el esférico, darle el pase a su compañero y que este firmara la jugada.

Chivas no se amilanó y nueve minutos después Daniel Aguirre logró empatar el marcador cuando pudo rematar un esférico con gran clase al disparar de volea elevada que pudo enfilar perfectamente con un disparo donde hizo mover su cuerpo en forma exacta para impactar el esférico y anidarlo en las redes en un gran centro de Bryan González.

Pero los Tigres no se iban a quedar con los brazos cruzados antes de que concluyera el primer tiempo y de nueva cuenta con el esfuerzo del argentino Ángel Correa, que hizo su segunda asistencia del encuentro con unos regates sobre un defensa en el sector izquierdo y que le permitió enviar un centro al corazón del área donde Rodrigo Aguirre remató de cabeza para vencer al “Tala” Rangel.

Armando González no trajo el trébol de cuatro hojas de su lado y pasó sin brillo contra los Tigres, como aquí que lo marca Fernando Gorrarían. Crédito: Miguel Sierra | EFE

Los felinos volvieron a la carga, empezando el segundo tiempo con una gran jugada donde Ozziel Herrera se fue por el costado izquierdo y al llegar a la altura del área, cedió el esférico sobre Jesús Angulo para que este hiciera el relevo y, cuando alzó la cara, mandó un centro al otro costado a la entrada del argentino Ángel Correa para rematar de cabeza y vencer el lance del portero rojiblanco.

Apenas inició el segundo tiempo y los felinos hicieron el tercer tanto al minuto 46, en una jugada donde Ozziel Herrera robó un balón en el saque, se fue hasta el área y cedió a Brunetta para que mandara un centro para que Correa rematara a segundo palo.

La visita comenzó a jugar más tiempo en campo rival, pero no pudieron vencer a Nahuel Guzmán y al minuto 69 hubo un contragolpe de Brunetta que pudo ser el cuarto, pero su disparo se fue por encima del arco del Tala.

El argentino definió el resultado al minuto 79, en un contragolpe por la banda izquierda, donde recortó al centro y definió al primer palo del Tala Rangel, quien se aventó al segundo palo, quedando expuesto después de que esperaba que los defensas pudieran evitar el desaguisado.

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