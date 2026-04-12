Hombre que gritaba ser “Lucifer” hiere a tres ancianos con un machete en Nueva York y es abatido por la policía

Un hombre que afirmaba ser “Lucifer” atacó con un machete a varias personas en la estación Grand Central de Nueva York, dejando tres heridos. La policía lo abatió tras intentar sin éxito que soltara el arma.

El agresor, identificado como Anthony Griffen, de 44 años, atacó a varias personas con un machete dentro de Grand Central Terminal, una de las estaciones más concurridas de Estados Unidos, reseñó el New York Post.

El incidente ocurrió la mañana del sábado y provocó pánico entre pasajeros y trabajadores del sistema de transporte.

Víctimas del ataque

Tres personas de edad avanzada resultaron heridas fueron identificadas como un hombre de 85 años, con graves laceraciones en la cabeza y rostro; un hombre de 65 años, con fractura de cráneo; y una mujer de 70 años, con heridas en el hombro.

Las autoridades indicaron que, aunque las lesiones son serias, no se consideran potencialmente mortales.

La comisionada de policía, Jessica Tisch, explicó que los agentes encontraron al sospechoso actuando de forma errática en el andén.

Según su relato, los oficiales le ordenaron en repetidas ocasiones —al menos 20 veces— que soltara el arma, e incluso intentaron desescalar la situación.

Sin embargo, Griffen avanzó hacia los agentes con el machete, lo que llevó a uno de ellos a disparar, causándole la muerte.

Recorrido del atacante

Las autoridades señalaron que el agresor ingresó al sistema de metro en Queens, abordó la línea 7 y atacó a una persona dentro del tren antes de dirigirse a otra plataforma, donde hirió a dos más.

El incidente obligó a suspender temporalmente el servicio de las líneas 4, 5 y 6 en la estación.

Las autoridades continúan investigando el caso, incluyendo los antecedentes del agresor, quien tenía al menos tres arrestos previos.

También se espera la publicación de imágenes de cámaras corporales una vez concluya el proceso investigativo.

El ataque ocurre en medio de un debate sobre la seguridad en Nueva York. Aunque las estadísticas reflejan una disminución general del crimen, los incidentes con armas y violencia siguen generando preocupación.

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