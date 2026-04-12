Una mujer y su pareja acusados de asesinar a su madre y padrastro en Texas

Una mujer de 29 años, Cassandra Lange, y su presunto cómplice, Joby Williams, de 30, fueron acusados de asesinato capital en Texas tras confesar el crimen de su madre y padrastro. Las víctimas fueron halladas en un barranco días después.

Las víctimas fueron identificadas como Cherry Rehbein, de 54 años, y Stephen Rehbein, de 58, de acuerdo con el portal Law&Crime.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el lunes en la vivienda de las víctimas, ubicada en una zona rural de Mico, en el condado de Medina.

Los investigadores creen que primero fue asesinada Cherry Rehbein en su casa, mientras que horas después, su esposo Stephen Rehbein fue atacado al regresar del trabajo. Ambos homicidios ocurrieron en el mismo domicilio.

El caso comenzó a tomar forma cuando un compañero de trabajo de Stephen reportó su ausencia, lo que llevó a las autoridades a realizar una verificación de bienestar en la vivienda.

Al llegar, los agentes encontraron indicios alarmantes como objetos con sangre en un contenedor de basura, falta de respuesta dentro de la casa y señales de posible violencia.

Esto llevó a solicitar órdenes de registro y a iniciar la búsqueda de los sospechosos.

Captura de los acusados

Días después, uno de los vehículos de las víctimas fue localizado en movimiento en el área de Corpus Christi.

Dentro del automóvil se encontraban Cassandra Lange, Joby Williams y dos menores de edad. Las autoridades detuvieron a ambos sospechosos e iniciaron los interrogatorios.

Según la oficina del sheriff, Lange confesó que ella y Williams asesinaron a las víctimas y posteriormente se deshicieron de los cuerpos.

Los restos fueron encontrados en un barranco cercano al área del lago Medina, dentro de bolsas negras de basura.

El operativo de búsqueda se realizó en condiciones difíciles durante la noche, pero finalmente permitió recuperar los cuerpos para su análisis forense.

Situación de los menores

Las autoridades informaron que la niña de 6 años fue entregada a su padre biológico, mientras que el bebé de un mes quedó bajo custodia de servicios estatales.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades recopilan más pruebas sobre el móvil del crimen.

Ambos acusados enfrentan cargos de asesinato capital por la muerte de múltiples personas y permanecen detenidos con una fianza de un millón de dólares.

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