Gout Gout, australiano de 18 años, rompe récord de Usain Bolt

Un registro que durante años pareció inalcanzable para un atleta juvenil fue superado en Sídney. El velocista australiano Gout Gout, de apenas 18 años, firmó una actuación que lo coloca entre los nombres más destacados del atletismo actual tras detener el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros.

La marca no solo representa un nuevo récord mundial en la categoría Sub 20, también lo ubica por delante del tiempo que había conseguido Usain Bolt a la misma edad, cuando registró 19.99. En términos históricos, el resultado también lo convierte en el primer corredor nacido en Australia en romper la barrera de los 20 segundos en condiciones legales.

El récord mundial en 200 metros planos a nivel profesional seguirá perteneciendo a Bolt, con 19.19 segundos.

El rendimiento se dio durante el Campeonato de Australia de Atletismo, donde el joven velocista logró además el mejor tiempo del año en la distancia. Según datos de Athletics Australia, su registro lo posiciona como el 16º hombre más rápido en la historia de los 200 metros.

Tras la carrera, Gout expresó su satisfacción por el logro alcanzado: “Supongo que se podría decir que me quita un gran peso de encima saber que lo corrí legalmente y que tengo la velocidad en mi cuerpo para correr tiempos como ese”.

De promesa a figura del sprint internacional

El avance del atleta australiano no se limita a una sola competencia. Su progresión había comenzado a llamar la atención desde 2024, cuando registró un tiempo de 20.04 en la misma prueba, superando el récord nacional que pertenecía a Peter Norman desde los Juegos Olímpicos de 1968.

Meses después, mejoró esa marca a 20.02, aunque hasta ahora no había logrado oficialmente bajar de los 20 segundos. El salto a 19.67 marca un punto de inflexión en su carrera deportiva.

La competencia en Sídney también dejó otros registros destacados. El segundo lugar fue para Aidan Murphy, de 22 años, quien completó la prueba en 19.88, también por debajo de los 20 segundos. El podio lo cerró Caleb Law con un tiempo de 20.21.

El propio Gout volvió a referirse a su evolución tras la prueba: “Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”.

Su próxima aparición será en el Campeonato Mundial Sub 20, previsto para agosto de 2026, donde llegará como uno de los principales focos de atención tras su reciente actuación.

El antecedente de Bolt, quien en 2004 registró 19.93 antes de construir una carrera con ocho oros olímpicos y once títulos mundiales, sirve como referencia para dimensionar el impacto del nuevo registro alcanzado por el australiano.

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