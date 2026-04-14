EE.UU. desmiente relevo en su embajada en Venezuela y ratifica a Laura Dogu como jefa diplomática

Autoridades de Estados Unidos desmintieron versiones sobre un relevo en su representación diplomática en Venezuela y ratificaron que Laura Dogu permanece como encargada de negocios al frente de la embajada en Caracas.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la funcionaria continúa en el cargo de manera interina y sigue encabezando las labores diplomáticas en el país.

Según la misma fuente, Dogu mantiene su trabajo enfocado en la implementación del plan de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump, orientado a promover una Venezuela estable, próspera y democrática.

Desmienten sustitución de Laura Dogu

La afirmación llega después de que varios medios de Guatemala aseguraran que el actual encargado de negocio en el país centroamericano, John Barrett, sería el encargado de sustituir a Dogu al frente de la representación diplomática estadounidense en Venezuela.

Dogu fue nombrada encargada de negocio para Venezuela a final de enero, tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro y dos meses antes de que Washington anunciara la reapertura de su embajada en Caracas, cerrada desde la ruptura de lazos diplomáticos en 2019.

A su vez, Barret fue nombrado encargado de negocio en la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala un día después, el pasado 23 de enero.

Situación en Venezuela

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington, el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que tutela el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país caribeño pase por tres fases consecutivas: estabilización, recuperación y transición democrática.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

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