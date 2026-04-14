Fàbregas frena los rumores para dirigir a Italia y el Arsenal

El reconocimiento a la labor de Cesc Fàbregas en el fútbol italiano llegó acompañado de especulaciones sobre su futuro, aunque el propio técnico se encargó de bajar el tono a esas versiones. Desde Roma, donde recibió el premio Enzo Bearzot al mejor entrenador del año, el español dejó claro que su presente sigue vinculado al proyecto que lidera en el Como.

El galardón lo convirtió en el primer entrenador de su país en obtener esta distinción en Italia, un hecho que el propio Fàbregas valoró de forma especial. “Siempre cuando recibes premios en otros países es algo realmente bonito, porque se da valor a los de fuera, y yo lo valoro mucho, porque en Italia hay muchísimo talento, hay grandísimos entrenadores”, expresó tras la ceremonia.

Su trabajo en el banquillo ha coincidido con el crecimiento del club, que se ha posicionado como una de las sorpresas del fútbol italiano reciente, con un estilo ofensivo y presencia competitiva tanto en la liga como en la Copa Italia.

Su futuro, entre la estabilidad en Como y los rumores

En medio de versiones que lo vinculan con el Arsenal FC, ante una posible salida de Mikel Arteta, el entrenador fue tajante al referirse a su situación actual. “Lo veo difícil, sinceramente. Repito, esto nunca se sabe. Estoy muy contento en Como, espero quedarme en Como, y luego la vida en el fútbol la he vivido como jugador. Cuando empiezas a pensar en el mañana, algo no va bien”, señaló.

Fàbregas insistió en su conexión con el club italiano. “Estoy muy ligado a este proyecto, a esta ciudad, a todo lo que estamos haciendo. No sé lo que haré mañana (…) Es imposible pensar en el futuro. Entonces, tranquilidad absoluta, estoy muy contento. Espero que el club, la gente de Como esté contenta conmigo, esperemos seguir juntos mucho tiempo”.

Otra posibilidad mencionada en el entorno del fútbol europeo fue su nombre como candidato a dirigir la selección nacional de Italia, tras la salida de Gennaro Gattuso. El técnico también descartó ese escenario en el corto plazo. “Ser entrenador de la selección, pienso que en este momento para mí sería un poco… no diré aburrido, pero sí que hay tiempo libre entre convocatorias”.

En paralelo, el español respondió a cuestionamientos surgidos en Italia sobre la escasa presencia de futbolistas locales en su equipo. “Este año, hay que decir la verdad, no hay tantos, pero también es parte de un club que está creciendo muy, muy, muy rápido”, explicó.

También vinculó esas críticas con el contexto reciente de la selección italiana. “Las entiendo (las críticas), también porque llega en un momento donde, por muchas circunstancias, Italia no se clasifica para los mundiales tres veces. Entonces esto seguramente influye más. Si Italia estuviera haciéndolo muy bien, seguramente podríamos decir otra cosa”.

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