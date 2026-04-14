Kim Jong Un supervisa nueva prueba de misiles desde un destructor en Corea del Norte

Kim Jong Un, el hombre que gobierna Corea del Norte con mano de hierro, supervisó nuevos ensayos de misiles de crucero estratégicos y de misiles antibuque lanzados desde un destructor naval, informó la prensa oficialista el martes.

“Dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque fueron lanzados en prueba desde el destructor Choe Hyon”, dijo este martes la agencia estatal KCNA, indicando que los lanzamientos se realizaron el domingo pasado, siendo la última de una serie de recientes lanzamientos de misiles por parte del hermético país asiático.

Dos misiles de crucero estratégicos volaron cada uno durante unos 7,900 segundos – más de dos horas -, según KCNA, mientras que los misiles antibuque volaron durante casi 2.000 segundos (33 minutos).

Los misiles volaron “a lo largo de las órbitas de vuelo trazadas en el cielo sobre el Mar Occidental de Corea y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto ultrafina”, dijo KCNA, en referencia al nombre que utilizan para el mar Amarillo.

KCNA volvió a describir los proyectiles como “estratégicos”, en un indicio de que podrían ser capaces de transportar ojivas nucleares. Asimismo, el informe indica que Kim reiteró que fortalecer “de manera constante e ilimitada” la disuasión nuclear es la prioridad central de defensa nacional.

El reporte no especifica el punto exacto del lanzamiento, ni tampoco lo revelan las imágenes difundidas por KCNA.

KCNA dijo que Kim también fue informado el martes de planes para los sistemas de armas de dos destructores que están en construcción.

La última prueba también sucede después de que Pyongyang reconociera que la semana pasada realizó varias pruebas de misiles, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo.

Corea del Norte lanzó el año pasado los destructores de 5,000 toneladas Choe Hyon y Kang Kon. El régimen ha reportado que dos más se encuentran en construcción, mientras Kim ha pedido que uno de ellos sea lanzado antes del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, que se celebra en octubre.

Las pruebas de los últimos días se producen después de que Pyongyang restara importancia al reciente optimismo de Seúl por los elogios de Kim a Lee Jae-myung, tras sus declaraciones de pesar por incursiones de drones civiles surcoreanos en Corea del Norte.

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