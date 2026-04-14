Más de 50 millones en alerta por tormentas severas y tornados en EE UU

Más de 50 millones de personas se encuentran bajo amenaza de tormentas severas este martes en el Medio Oeste de Estados Unidos, luego de que un sistema de clima extremo dejara a su paso granizo del tamaño de pelotas de béisbol y múltiples tornados.

Las zonas más afectadas incluyen partes de Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio y Michigan, con un nivel 3 de 5 en la escala de riesgo por tormentas.

Ciudades como Chicago, Milwaukee, Des Moines y Detroit podrían experimentar tornados, vientos destructivos y granizo de gran tamaño.

En Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio y Michigan, se mantiene un nivel 3 de 5 en la escala de riesgo por tormentas. Crédito: Charlie Riedel | AP

Tornados e impactos ya registrados

El lunes se reportaron al menos 14 tornados en estados como Kansas, Minnesota, Iowa y Wisconsin.

En Ottawa, un tornado causó daños importantes, incluyendo la destrucción parcial de un motel y techos arrancados de varios edificios. Tres personas resultaron con heridas leves.

Asimismo, en el condado de Miami, más de 50 viviendas sufrieron daños tras el paso de otro tornado, dejando a varias familias desplazadas.

El sistema también afecta al sur de las Llanuras, especialmente en Oklahoma, donde ciudades como Oklahoma City están bajo riesgo de tornados y granizo.

En el noreste, estados como Pennsylvania, New York y Vermont esperan ráfagas de viento dañinas a partir de la tarde del martes.

Se espera que el clima severo continúe el miércoles. Crédito: Nick Ingram | AP

Inundaciones agravan la situación en Michigan

Las intensas lluvias, combinadas con el deshielo, han provocado graves inundaciones en Michigan.

El río Manistee River alcanzó niveles récord, superando los 18 pies de altura, lo que ha provocado el colapso de carreteras, daños en viviendas y evacuaciones.

Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo en dos represas: Bellaire Dam y Cheboygan Dam.

Ambas presentan riesgos estructurales, lo que ha obligado a evacuar a residentes cercanos.

Pronóstico para los próximos días

Se espera que el clima severo continúe el miércoles, extendiéndose desde Oklahoma hasta Wisconsin, y alcanzando también partes de Pennsylvania y Ohio, incluyendo ciudades como Pittsburgh y Cleveland.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y preparada ante posibles evacuaciones y emergencias.

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