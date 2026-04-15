¿Chiquibaby está planeando escribir sus memorias?

La conductora del programa “Siéntese quien pueda”, Chiquibaby, conversó recientemente con Mezcal TV. En donde abordó temas personales y profesionales. Sobre su futuro, Stephanie Himonidis Sedano -nombre real de la también locutora de radio- aseguró que está interesada en publicar, próximamente, sus memorias.

“El próximo año, sí me gustaría pensar más en empezar a escribir un poco mis memorias. Hay cosas que a uno le han pasado, como por ejemplo, el fallecimiento de mi mamá”, destacó Himonidis. Quien también agregó: “Cosas que personalmente son muy duras y que a veces no las compartes al cien por ciento con el público porque estás pasando por ese proceso”.

Toda su intención, además de abordar estos temas tan profundos, también surge por su necesidad de abordar la importancia de la sanción personal alrededor de los mismos.

“Cuando ya sanas, yo creo que es cuando tienes la oportunidad de hablar un poco más del tema. “Incluso ahora, con los viajes que estamos haciendo para generar contenido para el programa, en uno de estos viajes a Brasil, hice algo muy, muy bonito que tiene que ver con mi mamá, que no lo he compartido y que tiene que ver con un pedacito de ella que dejé en Brasil”, recordó la comadre de Adamari López.

Próximamente hablaremos con la conductora de televisión para hablar un poco más sobre el excelente momento profesional que está viviendo el programa que conduce junto a Jorge Bernal, “Siéntese quien pueda”, versus el de la competencia, “En Casa con Telemundo”.

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