Chiquibaby sufre caída en pleno set de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’

La presentadora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, se llevó tremendo susto en el set de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, luego de que sufriera una caída por culpa de sus zapatos.

El desliz de la mamá de la pequeña Capri Blu se produjo cuando ella y el resto de los panelistas de la emisión de Univision presumían sus mejores pasos de baile, pero hubo un instante en que la comadre de Adamari López perdió el equilibrio y terminó en el suelo.

La caída de Chiquibaby no pasó desapercibida entre sus compañeras, quienes de inmediato se dirigieron hacia ella, pero no para ayudarla a levantarse, sino para burlarse y mofarse de sus zapatos, los cuales se partieron en dos, luego de que se les despegara la suela.

“Me encanta como nadie pregunta 🙋🏼‍♀️ como estoy 😹”, escribió Chiquibaby en la zona de comentarios del video publicado en la cuenta Instagram del show que encabeza.

Su tropezón se produjo instantes después de que la propia presentadora le presumiera a Jorge Bernal y al resto de sus compañeros el tamaño de las plataformas que llevaba este jueves en el show y que la hacían verse más alta de lo habitual.

“Si tu vieras los zapatitos que yo traigo. Cuando yo bailaba en el tubo me los compré”, contó Chiquibaby en tono de broma, quien jamás imagino que su brillantes tacones dorados le jugarían chueco y se convertirían en sus peores enemigos.

Si algo caracteriza a Chiquibaby es su sentido del humor y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues no ha parado de responder cada uno de los comentarios que le han dejado en las redes sociales sobre su caída, incluso ya insinuó que compró sus zapatos en Temu.

Para ver el video del momento, da clic aquí.

