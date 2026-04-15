Modelo del tema “Un Vals” de Christian Nodal denuncia incumplimiento de pago

Christian Nodal se mantiene en boca del público como resultado de la controversia generada con el lanzamiento del videoclip “Un Vals”. Sin embargo, la controversia podría escalar a un conflicto legal tras las declaraciones emitidas por la protagonista del audiovisual, Dagna Mata, quien acusó al equipo del cantante por presunto incumplimiento de pago.

Por medio de un video compartido desde su cuenta de Instagram, la actriz denunció que ha sido blanco de críticas y amenazas virtuales como resultado del ‘mal uso’ de su imagen, pues en ningún momento se le planteó que sería la protagonista del videoclip.

“Yo firmé un contrato como figuración, como un extra, porque me habían dicho que solamente iba a salir un segundo, que estábamos muchas personas ahí“, dijo contundente.

En este sentido, afirmó que la retribución económica recibida no fue proporcional con el papel que terminó adquiriendo al final del proyecto: “El pago que a mí se me ofreció no correspondía con el papel que me pusieron en el video”, sentenció.

Dagna Mata se dijo molesta por la falta de transparencia en todo el proceso: “Ni siquiera me han pagado nada por este trabajo. Ellos no están cumpliendo con su parte de del pago. Se supone que me pagaban en 30 días, este video se grabó en febrero (…) Muchas personas me están acusando de ser poco profesional de no ser agradecida. Pero a mí me parece que poco profesionales son las personas que no te pagan”, contó.

Por esta razón, se dirigió al equipo de trabajo del sonorense: “Lo único que yo busco aquí es un reconocimiento por mi trabajo que se ha hecho, y si ustedes decidieron hacer uso de mi imagen, o sea, hacer mal uso de mi imagen, no me terminen señalando a mí como poco profesional porque yo simplemente estoy aquí para trabajar honestamente”.

Para finalizar su mensaje, la joven abordó la ola de ataques que ha recibido como resultado de la decisión creativa que, según sus palabras, no le fue consultada.

“En el momento en el que salió el video, yo tuve la misma reacción que ustedes, yo lo viví exactamente igual que ustedes (…) Ver mi cara en todos lados y las críticas y acusaciones que se estaban haciendo y la forma en cómo afectó a mi trabajo y también física y psicológicamente“, lamentó.

“Me duele mucho ver que esta situación siempre termina afectándonos a nosotras. Quiero pedir disculpas, porque yo en ningún momento quise que mis acciones o mi imagen afectaran a estas personas, y a estas chicas tampoco“, añadió.

Sobre las comparaciones físicas con Cazzu, Dagna indicó que para ella representa todo un halago dada la entereza de la argentina ante las adversidades. “El hecho de que me comparen con Cazzu, que es una mujer que me parece hermosísima y talentosa. Me parece un halago”, destacó.

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