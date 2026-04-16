EE.UU. amenaza con usar mayor fuerza contra barcos de Irán y despliega 10,000 efectivos

Estados Unidos advirtió que está dispuesto a emplear la fuerza militar para hacer cumplir el bloqueo naval impuesto a Irán, en medio de una creciente escalada de tensiones en el Golfo Pérsico y otras regiones estratégicas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, afirmó que “los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza”.

Caine subrayó que la operación “es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del estrecho de Ormuz”, aunque precisó que las acciones se desarrollarán tanto en aguas territoriales iraníes como en aguas internacionales.

Además, advirtió que Washington ampliará su alcance más allá de la región: “mediante operaciones y actividades en otras áreas de responsabilidad, como el Pacífico, perseguirá activamente cualquier buque con bandera iraní o cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán”.

De acuerdo con el mando militar, más de 10,000 efectivos, junto con buques de guerra y aeronaves, participan en la operación de bloqueo cerca de las costas iraníes, con capacidad para interceptar embarcaciones.

Caine explicó que las fuerzas estadounidenses aplicarán un esquema escalonado:

“Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecutaran tácticas preplanificadas (…) que pueden incluir disparos de advertencia”, y eventualmente el abordaje y toma de control de los buques.

Según el Pentágono, hasta ahora al menos 13 embarcaciones han optado por dar la vuelta para evitar confrontaciones.

Informes militares indican que el bloqueo ha logrado frenar por completo el tránsito marítimo hacia puertos iraníes en sus primeras fases, obligando a varios buques a retirarse.

El bloqueo ocurre en el marco de un frágil alto el fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita gran parte del petróleo mundial.

La medida ha generado preocupación internacional por su impacto en el comercio energético y la estabilidad global. Analistas advierten que el bloqueo podría carecer de respaldo legal internacional y aumentar el riesgo de una escalada mayor.

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