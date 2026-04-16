Joven de 15 años murió y otras dos personas resultaron heridas en tiroteo de pandillas en Nueva York

Un tiroteo relacionado con pandillas registrado en Eisenhower Park, en Long Island, Nueva York, dejó a un joven de 15 años muerto y a otras dos personas heridas. Dos sospechosos fueron detenidos, de acuerdo con la policía.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 08:20 pm cerca de Hempstead Turnpike y Merrick Avenue, según informó el Departamento de Policía del Condado de Nassau.

¿Qué ocasionó el tiroteo?

El comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder, declaró a los periodistas que miembros de pandillas vieron una invitación en las redes sociales para una barbacoa en el parque, según CBS Nueva York.

Según Ryder, dos personas se enzarzaron en una discusión y se produjeron disparos.

Tres personas, entre ellas un chico de 15 años, resultaron heridas por disparos. Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital local, donde el adolescente fue declarado muerto.

Las otras dos víctimas se encontraban en condición estable, y Ryder indicó que fueron sometidas a cirugía el miércoles por la noche. Se desconocen sus edades.

Dos personas, ambas armadas, fueron detenidas. La policía no reveló la identidad de los sospechosos ni especificó los cargos que podrían enfrentar.

El tiroteo sigue bajo investigación.

Tras el tiroteo, los agentes acudieron en masa a la zona. Se observaron coches patrulla a lo largo de las carreteras y un helicóptero policial sobrevolando el parque mientras los agentes investigaban el incidente.

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