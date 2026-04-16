“Siéntese quien pueda” se ha consolidado como el programa número uno de la televisión en español

En el horario de la 1 p.m. a las 3 p.m., entre los hispanos de EE. UU. y en todos los grupos demográficos clave, el programa “Siéntese quien pueda” se ha posicionado en la preferencia del público televidente. Lo que le ha permitido a la cadena Univision erguirse en el primer lugar en dicho intervalo horario.

Según un comunicado de prensa, emitido por TelevisaUnivision, desde que el programa se expandió a su nuevo formato de dos horas partiendo del pasado 30 de marzo, el show superó a “En casa con Telemundo” por un +9% en televidentes totales, +9% en adultos 18–49 y +18% en adultos 18–34, según información de Nielsen y Big Data Plus Panel NPM.

Pero el éxito de “Siéntese quien pueda” no se limita al programa de la cadena en competencia en idioma español. En comparación con la televisión en inglés, el espacio conducido por Chiquibaby y Jorge Bernal superó a “The View” de ABC entre los hispanos de EE. UU. con ventajas masivas de triple dígito, incluyendo +405% en adultos 18–49 y +567% en adultos 18–34.

A todo lo anterior también se le debe sumar que el programa también ha experimentado un impulso interanual significativo, con un crecimiento de audiencia del +20% en televidentes totales, +12% en adultos 18–49 y +38% en adultos 18–34, en comparación con el mismo periodo el año pasado.

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