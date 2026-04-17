Manolo Portanova fue condenado a seis años de prisión por un caso de agresión sexual

El Tribunal de Apelación de Florencia ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta al futbolista italiano Manolo Portanova por participar en una violación en grupo a una joven de 21 años en el año 2021, según informan los medios locales este viernes.

Portanova, de 25 años y actualmente jugador del Reggiana (serie B), ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo: “Es absurdo. Llevo cinco años viviendo una situación increíble. Soy inocente y he presentado pruebas. No me detendré porque creo en la justicia“, declaró al finalizar la audiencia en el tribunal florentino.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Manolo Portanova. Il calciatore della Reggiana è accusato di violenza sessuale di gruppo e lesioni, insieme allo zio Alessio Langella e altre 2 persone, ai danni di una studentessa oggi 26enne:… pic.twitter.com/dvEyEQF7HH — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) April 16, 2026

Este futbolista italiano, cuyo caso ha sido muy polémico en Italia, fue condenado a seis años de prisión en primera instancia por agredir sexualmente junto a su tío y un tercer implicado a una estudiante de 21 años en una fiesta en el centro de Siena (norte) en mayo del año 2021.

Portanova habría acudido a una habitación acompañado de la estudiante donde aparecieron el resto de implicados para agredirla sexualmente mientras grababan con los móviles, según informaron entonces los medios italianos.

La condena provocó que el Génova, equipo en el que militaba por aquel entonces (también Serie B), rescindiera su contrato obligado también por la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que le suspendió indefinidamente.

Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo https://t.co/mpOMtRROTe — Corriere di Bologna (@corrierebologna) April 17, 2026

El jugador presentó una apelación y el Tribunal Nacional de la FIGC se declaró incompetente por lo que el jugador fue inscrito legalmente en el Reggiana, equipo de la región de Emilia-Romaña, donde ha seguido jugando.

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