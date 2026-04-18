Kevin Durant se pierde el Juego 1 de la serie de playoffs contra los Lakers de LeBron James

El arranque de la serie de playoffs entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers estará marcado por ausencias relevantes en ambos lados. La más reciente confirmación es la baja de Kevin Durant para el primer partido, debido a una lesión en la rodilla que le impedirá estar disponible en el inicio de la eliminatoria.

El alero sufrió una contusión en la rodilla derecha durante un entrenamiento en la semana, según reportes. Aunque inicialmente fue listado como “cuestionable”, finalmente no podrá disputar el encuentro. Desde el cuerpo técnico mantienen una expectativa moderada sobre su evolución.

Breaking: Kevin Durant is out for Game 1 against the Lakers due to a right knee injury, coach Ime Udoka announced. pic.twitter.com/db0fwiwLc3 — ESPN (@espn) April 18, 2026

El entrenador Ime Udoka explicó las razones de la ausencia. “Está muy sensible, le cuesta doblarla en ciertas posiciones. Se golpeó en un punto muy incómodo. Si hubiera sido un golpe normal en la rodilla, creo que podría jugar, pero en la zona por encima de la rodilla, cerca del tendón rotuliano, está muy dolorido”, señaló. También aclaró que el problema no radica únicamente en el dolor: “La tolerancia al dolor es una cosa, pero la limitación de movimiento es más la causa de que no juegue”.

Los estudios médicos descartaron daños estructurales, lo que mantiene abierta la posibilidad de su regreso en los próximos compromisos de la serie.

Un cruce condicionado por lesiones y liderazgos

La ausencia de Durant se suma a las complicaciones del rival. Los Lakers afrontan el inicio de los playoffs sin Luka Dončić, fuera por una lesión en el tendón de la corva, ni Austin Reaves, afectado por un problema en el oblicuo. Este escenario deja a LeBron James como principal referente del equipo angelino en el intento por avanzar de ronda.

Houston llega tras una temporada regular sólida, con un balance de 52 victorias y 30 derrotas. Durant, en su primer año con la franquicia tras su paso por Phoenix Suns y previamente por los Brooklyn Nets, ha sido una pieza clave con promedios de 26.0 puntos, 5.5 rebotes y 4.8 asistencias por partido, además de un 52 % de acierto en tiros de campo y 41.3 % en lanzamientos de tres puntos.

A pesar de la lesión actual, el jugador ha mantenido continuidad en las últimas temporadas, con 75 partidos disputados en la campaña 2023-24 y 62 en la siguiente. En la presente temporada 2025-26, solo se había perdido un encuentro por problemas físicos.

El primer partido de la serie se disputará este sábado por la noche, mientras que el equipo de Houston espera contar con Durant para el segundo juego, programado para el martes, siempre que la evolución de su rodilla sea favorable.

Sigue leyendo:

· Gabriela Jáquez y Jaime Jr. serán los primeros hermanos mexicanos en estar en la NBA y WNBA a la par

· Luka Doncic y Austin Reaves, bajas sensibles para los Lakers en inicio de playoffs

· Milwaukee despide a Doc Rivers apenas termina temporada de la NBA