Señalan que Zayn Malik agredió a Louis Tomlinson en pleno rodaje de su docuserie para Netflix

Zayn Malik y Louis Tomlinson habrían tenido un altercado violento, según reveló The Sun. Supuestamente, el hecho dejó a Tomlinson con una conmoción cerebral como consecuencia directa de un golpe proporcionado por Malik.

El medio también afirma que, como consecuencia de esta pelea, se canceló la docuserie que preparaban ambos para Netflix y que los llevaría a recorrer todo Estados Unidos.

El incidente ocurrió hace aproximadamente seis meses, mientras la pareja filmaba en exteriores para su proyecto documental de tres partes. Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en una confrontación explosiva cuando, presuntamente, Malik habría hecho comentarios negativos sobre Johanna Deakin, la madre de Tomlinson, quien falleció de leucemia en 2016.

Testigos indicaron que Tomlinson quedó “atónito y en estado de shock”. La misma fuente agregó: “Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Zayn le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo una herida en la cabeza a Louis”.

Tras el golpe, el equipo de producción separó a ambos artistas y Tomlinson fue trasladado para recibir atención médica, donde se le diagnosticó una conmoción cerebral. El hecho habría ocurrido “al aire libre, delante de muchísima gente”, lo que aumentó el impacto de la situación.

El periódico señaló que ambos artistas no se hablan desde que ocurrió el incidente.

Adiós a la docuserie de Netflix

Como resultado de este enfrentamiento, Netflix puso en pausa indefinidamente la serie documental que ambos habían anunciado en octubre pasado. Hasta el momento, ni Malik ni Tomlinson han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, y sus representantes tampoco.

Los primeros rumores sobre un tenso cruce entre los cantantes surgieron en diciembre de 2025, apenas unos meses después del anuncio del proyecto, y algunas publicaciones ya habían ofrecido relatos similares sobre lo sucedido.

El estallido de esta noticia coincide con la reciente hospitalización de Zayn Malik debido a una enfermedad no especificada. El cantante de 33 años compartió en sus historias de Instagram una imagen desde una cama de hospital, con una vía intravenosa y un manguito de presión arterial.

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