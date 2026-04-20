Aparece nuevo rival para Anthony Joshua de cara a su pelea este verano

La planificación del calendario de Anthony Joshua para el presente año ha generado un nuevo escenario en la división de los pesos pesados. El púgil de Watford tiene como objetivo regresar al cuadrilátero en julio para llegar en condiciones óptimas a un posible choque contra Tyson Fury.

Esta estrategia busca recuperar el ritmo de competencia tras su reciente actividad ante figuras mediáticas fuera del circuito tradicional del boxeo.

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A pesar de que Tyson Fury ha intentado forzar una firma inmediata para un enfrentamiento directo, Anthony Joshua mantiene su postura de realizar un combate de preparación previo.

La intención del equipo del británico es asegurar una victoria en el verano antes de concretar el esperado duelo contra el “Rey Gitano” a finales de año. Ante esta decisión, diversos nombres han surgido como posibles oponentes para el compromiso de julio.

El desafío lanzado por Arslanbek Makhmudov

Uno de los candidatos que ha tomado la iniciativa para enfrentar a Anthony Joshua es el boxeador ruso Arslanbek Makhmudov. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el peleador apodado “El León” compartió un póster promocional de un hipotético enfrentamiento.

Este movimiento surge tras los contactos previos que ambos equipos mantuvieron durante el último trimestre del año pasado.

“Oye Joshua, ¿qué tal, hombre? Oí que estás buscando una oportunidad para pelear en noviembre en Riad. Escucha, espero que no olvides las palabras que me dijiste. Palabras de hombre. Te espero, hermano. Avísame”, expresó el ruso en un video dirigido a Anthony Joshua según su perfil de Instagram.

Perfil físico y relevancia del combate

La opción de Makhmudov resulta atractiva para el entorno de Anthony Joshua debido a las características físicas del boxeador ruso. Con una estatura cercana a los 1,98 metros, Makhmudov ofrece un alcance y volumen similares a los que Joshua encontraría en una pelea frente a Fury. Esta similitud física permitiría al británico ajustar su distancia y estrategia de combate frente a un rival de gran envergadura.

Actualmente, Anthony Joshua analiza sus opciones después de haber vencido a Jake Paul en diciembre pasado. La necesidad de un rival de jerarquía en el boxeo profesional es prioritaria para silenciar las críticas tras su derrota ante Daniel Dubois en 2024.

El anuncio oficial del oponente para el mes de julio se espera en las próximas semanas, mientras el equipo de gestión evalúa la propuesta económica y deportiva del boxeador ruso.

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