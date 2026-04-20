Carlos Alcaraz es galardonado con el Premio Laureus como mejor deportista del año

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el Premio Laureus al mejor deportista del año, un reconocimiento que consolida su estatus como figura dominante del tenis mundial, pese a haber perdido recientemente el número uno del mundo a manos del italiano Jannik Sinner.

Lejos de ser una irrupción inesperada, el galardón confirma la consolidación de Carlos Alcaraz como uno de los grandes referentes del deporte global. El murciano, de 22 años, ya había sido reconocido como deportista revelación en 2023, y ahora suma el premio principal tras años de rendimiento al más alto nivel.

En la edición pasada, el reconocimiento fue para Armand Duplantis, quien volvió a estar entre los nominados, pero esta vez el impacto sostenido de Alcaraz en el circuito ATP fue determinante para inclinar la balanza a su favor.

Carlos Alcaraz is the Laureus World Sportsman of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/JSqHvfWENV — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Una temporada 2025 que lo respaldó como el mejor

El Premio Laureus 2026 llega como consecuencia directa de una campaña 2025 dominante. Carlos Alcaraz firmó números que lo colocaron en la cima del tenis internacional:

– Ocho títulos ATP: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queen’s, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam.

– Un balance de 71 victorias y 9 derrotas.

– Finalizó la temporada como número uno del mundo.

Estos logros fueron clave para imponerse a otros candidatos de élite en la votación.

Jannik Sinner le arrebata el número uno del mundo

A pesar del reconocimiento individual, el presente del ranking ATP muestra una nueva dinámica en la cima. Hace apenas unos días, Jannik Sinner desplazó a Carlos Alcaraz del número uno del mundo, marcando un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos.

El italiano ya había vencido al español en la final del Masters 1000 de Montecarlo, resultado que anticipaba el cambio en la clasificación y evidenciaba la fuerte competencia por el liderazgo del tenis mundial.

Competencia de élite por el Premio Laureus

Además de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la lista de nominados al mejor deportista del año incluyó a figuras destacadas como Marc Márquez, Ousmane Dembélé, Tadej Pogacar y Armand Duplantis.

El nivel de los aspirantes reflejó la exigencia del galardón, considerado el más prestigioso en el deporte internacional.

Lesión y ausencia en Madrid

En paralelo, Carlos Alcaraz no disputará el Abierto de Madrid debido a una lesión en la muñeca derecha, sufrida en el torneo de Barcelona. Esta baja supone un contratiempo en su calendario, en un momento clave de la temporada.

Un 2026 con nuevos desafíos

En lo que va de 2026, Carlos Alcaraz ya ha sumado títulos en Australia y Doha, manteniéndose como protagonista del circuito. Sin embargo, la presión de Jannik Sinner en la cima del ranking ATP anticipa una lucha intensa por el liderazgo durante el resto del año.

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