Empresa matriz de 801 Chophouse se declara en quiebra y algunos locales seguirán operando

Esta semana, 801 Restaurant Group LLC, empresa propietaria de varios establecimientos como 801 Chophouse, 801 Fish y 801 Local, especializados en su mayoría en carnes y mariscos, anunció que solicitó ampararse al Capítulo 11 por quiebra.

La compañía con sede principal en Kansas se declaró en bancarrota ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos de ese estado con el propósito de restaurar algunas garantías que les había otorgado a varias empresas de su propiedad, como 801 Fish y 801 On Nicollet; ambas ya han cerrado.

No obstante, en el comunicado, 801 Restaurant Group LLC destacó que “las empresas propietarias y operadoras de los restaurantes no están en bancarrota, y no tienen planes ni necesidad de declararse en bancarrota, ya que las empresas de restauración individuales que operan con éxito no se ven afectadas por la solicitud de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras presentada por el Grupo de Restaurantes 801”, aclaró.

Según algunos informes de la compañía, los locales que sí entrarán en restauración tienen pasivos de hasta $18,7 millones de dólares. “El objetivo del Capítulo 11 es reestructurar estas (801 Fish en y 801 On Nicollet) y otras obligaciones por las que 801 Restaurant Group tiene responsabilidad”, comentó la empresa, al tiempo que espera que esto no tenga mayor impacto en las otras sucursales.

Los demás establecimientos que operarán con normalidad durante el proceso de quiebra y restauración son: “801 Chophouses en Denver, Des Moines, Omaha, Kansas City, Leawood, St. Louis, Minneapolis y Tysons Corner en el área de Washington, DC, y 801 Fish en St. Louis”, según la compañía.

Sigue leyendo: