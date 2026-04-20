Los cargos que llevaron a John Ternus a ser el nuevo CEO de Apple

John Ternus se ha ganado un lugar clave dentro de Apple gracias a una carrera larga, silenciosa y muy estratégica, y ahora encabeza el relevo de Tim Cook como nuevo CEO a partir de septiembre. Su recorrido dentro de la empresa explica por qué terminó siendo el nombre más sólido para tomar el mando.

¿Quién es John Ternus?

Ternus entró a Apple en 2001 como parte del equipo de diseño de producto, en una etapa en la que la empresa todavía estaba construyendo la base de su futuro imperio de hardware. Desde entonces fue escalando sin estridencias hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la cúpula ejecutiva. En Apple suelen valorar mucho a los directivos que entienden el producto desde dentro, y Ternus encaja perfecto en ese molde.

Además, en La Opinión ya te habíamos comentado que Ternus se perfilaba como el candidato ideal para suceder a Cook como la máxima figura dentro de Apple, justamente por su peso creciente en la compañía y por la confianza que había ido ganando en la directiva. Ese análisis hoy cobra todavía más sentido con el anuncio oficial de su ascenso.

¿Qué cargos ha ocupado Ternus en Apple?

Su primer gran puesto relevante llegó en 2013, cuando fue ascendido a vicepresidente de ingeniería de hardware. Desde esa posición pasó a supervisar el desarrollo de productos como el iPad, los AirPods y varias líneas clave de Mac, además de participar en el trabajo detrás del iPhone. En otras palabras, no estuvo en un área decorativa: estuvo en el centro de las decisiones técnicas que definieron el catálogo de Apple durante más de una década.

Más adelante, Ternus amplió su radio de acción dentro de la compañía y terminó convertido en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, reportando directamente a Tim Cook. Ese detalle es importante porque no solo le dio más rango, sino también acceso directo a la toma de decisiones ejecutivas. En 2026, además, Apple le habría dado un papel todavía más visible en el área de diseño, reforzando la idea de que ya estaba siendo preparado para algo grande.

La razón detrás de la elección de Ternus como nuevo CEO

La lógica detrás de Ternus es bastante clara: Apple quiere continuidad, conocimiento técnico y un perfil que entienda el corazón del negocio. Ternus ha sido clave en la transición del Mac hacia Apple Silicon, uno de los movimientos más importantes de la empresa en años, y también ha supervisado generaciones completas de iPad, iPhone y AirPods. Ese historial le da credenciales más que suficientes para liderar una etapa donde Apple necesita mantener ritmo sin perder identidad.

También pesa su estilo. Muchos lo describen como un ejecutivo sereno, colaborativo y con buena relación interna, algo que en Apple vale oro cuando se trata de suceder a un CEO tan consolidado como Cook. No es el típico jefe que busca protagonismo en exceso; más bien representa esa mezcla de disciplina, ingeniería y visión de producto que Apple suele premiar.

La salida de Tim Cook en septiembre marca el fin de una etapa histórica, pero no parece un salto al vacío. Apple ha presentado este relevo como una transición planificada y ordenada, con Cook moviéndose a la presidencia ejecutiva del consejo de administración. Eso significa que Ternus no heredará una empresa desarmada, sino una estructura preparada para entregarle el volante.

Para Apple, el reto ahora será probar que puede seguir innovando sin depender de la figura de Cook en el día a día. Y para Ternus, el desafío será enorme: mantener el músculo del iPhone, reforzar el ecosistema y empujar la siguiente gran etapa de la marca sin romper el equilibrio interno que ha hecho tan poderosa a la compañía. En pocas palabras, no llega a improvisar, llega a ejecutar una sucesión que Apple llevaba tiempo cocinando.

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