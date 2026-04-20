Louis Tomlinson dejó de seguir a Zayn Malik en redes sociales

La relación entre Zayn Malik y Louis Tomlinson, dos de los exintegrantes de One Direction, podría estar atravesando un nuevo y complicado momento. Según informes recientes, lo que debía ser un emotivo reencuentro profesional para grabar una serie documental terminó en un presunto altercado físico que habría llevado a la cancelación del proyecto.

La primera señal pública de esta nueva distancia se produjo el pasado sábado 18 de abril, cuando Tomlinson dejó de seguir a Malik en Instagram. A diferencia de lo ocurrido con su excompañero, el cantante de “Walls” continúa siguiendo a Harry Styles, Niall Horan y al fallecido Liam Payne. Las hermanas de Tomlinson, Phoebe y Lottie, también dejaron de seguir al intérprete de “Pillowtalk”, mientras que Malik aún sigue a Tomlinson en la red social.

Este distanciamiento en redes coincide con informes del medio británico The Sun, que asegura que ambos artistas protagonizaron una fuerte discusión durante el rodaje de una docuserie de tres partes para Netflix. El proyecto, descrito como un viaje por carretera espontáneo por Estados Unidos, prometía ser una aventura de reencuentro, exploración y risas, donde los excompañeros reflexionarían sobre su paso por la banda, la separación y la trágica muerte de Liam Payne en octubre de 2024.

Sin embargo, según la publicación, la tensión habría escalado hasta el punto de que Malik golpeó a Tomlinson. El incidente, ocurrido hace aproximadamente seis meses, habría provocado la cancelación inmediata de la serie. La directora del proyecto, Nicola Marsh, conocida por su trabajo en Child Star de Demi Lovato, compartió una publicación (ya caducada) en la que escribió: “Y ahí se va el último año de trabajo”, en referencia al presunto altercado. Tanto los representantes de los artistas como Netflix no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Este nuevo capítulo resulta especialmente llamativo para los seguidores de la banda, ya que el reencuentro creativo entre Malik y Tomlinson era visto como un paso importante para superar viejas rencillas. La tensión entre ambos se remonta a 2015, cuando Malik abandonó la banda en medio de una serie de cruces en redes sociales. Sin embargo, dos años después, Tomlinson aseguró que habían superado sus diferencias, declarando que podían alegrarse por el éxito del otro.

De hecho, la relación parecía haber mejorado notablemente en los últimos meses. Tras el funeral de Liam Payne, al que asistieron todos los exmiembros de One Direction, Tomlinson fue visto en enero de 2025 en uno de los conciertos de la gira Stairway to the Sky de Malik. Durante esa presentación, el propio Zayn se dirigió al público para señalar: “Un viejo amigo mío está aquí apoyándome esta noche. No quiero revelar dónde está, pero Louis está aquí”.

El futuro de la docuserie es incierto. Mientras tanto, Malik anunció el pasado viernes que se recupera “inesperadamente” tras haber sido hospitalizado por una enfermedad no especificada, lo que lo ha obligado a cancelar varias presentaciones. “Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana”, escribió a sus fans.

Por ahora, ni Tomlinson ni Malik han hecho declaraciones oficiales sobre el presunto incidente ni sobre el estado actual de su relación. Los seguidores de One Direction quedan nuevamente a la espera de saber si este nuevo capítulo de tensión tendrá reconciliación o si, por el contrario, profundiza una herida que parecía cerrada.

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