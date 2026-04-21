Congresista Sheila Cherfilus-McCormick renuncia en medio de investigación ética

La representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick anunció su renuncia al Congreso en medio de una investigación ética y un proceso penal que han puesto bajo escrutinio su manejo de fondos de campaña, informó AP.

La decisión se produce antes de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes emitiera una posible sanción formal. De acuerdo con el panel, la legisladora habría cometido al menos 25 violaciones a las normas éticas, incluyendo irregularidades relacionadas con el financiamiento de campañas.

En un mensaje difundido en redes sociales, Cherfilus-McCormick defendió su postura y criticó el proceso. “En lugar de participar en estos juegos políticos, prefiero dar un paso al costado”, escribió, al asegurar que no se le dio el tiempo suficiente para preparar su defensa junto a su nuevo equipo legal.

El caso tiene una dimensión penal

La congresista enfrenta cargos federales por presuntamente desviar alrededor de 5 millones de dólares provenientes de fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19. Según las acusaciones, ese dinero habría sido canalizado a través de empresas vinculadas a su familia para financiar su campaña electoral de 2022.

Cherfilus-McCormick se ha declarado inocente tanto de los cargos penales como de las violaciones éticas. Durante una audiencia previa, se acogió a la Quinta Enmienda para no autoincriminarse, mientras su abogado, William Barzee, argumentó que el proceso interno debió incluir un juicio más amplio con presentación de pruebas y testigos.

Las reacciones desde el ámbito político no se hicieron esperar. Desde el Comité Nacional Republicano, la portavoz Emma Hall lanzó una dura crítica contra la legisladora: “Sheila Cherfilus-McCormick es una estafadora descarada que robó millones a los contribuyentes de Florida y se jactó de ello. Renunciar en desgracia es lo mínimo después de haber defraudado al pueblo estadounidense, y todos los demócratas que agotaron el tiempo para encubrir su corrupción deberían avergonzarse. El Congreso estará mejor sin ella”.

La investigación en contra de Cherfilus-McCormick se extendió por dos años, incluyó decenas de citaciones, entrevistas y la revisión de miles de documentos. A pesar de ello, líderes comunitarios del distrito de la congresista pidieron cautela. “Nuestras comunidades merecen estabilidad… y nuestro derecho a la representación debe ser protegido”, señalaron en una carta dirigida al comité.

La renuncia de Cherfilus-McCormick se suma a una serie de salidas recientes en el Congreso vinculadas a investigaciones éticas, lo que ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política.

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