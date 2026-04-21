El coach Billy Donovan renuncia a Chicago Bulls tras 6 temporadas

Los Chicago Bulls anunciaron este martes la salida de Billy Donovan, quien deja de ser entrenador del equipo después de seis temporadas, marcando un punto de inflexión en el rumbo de la histórica franquicia de la NBA.

La decisión llega en un contexto de cambios profundos dentro de la organización, que busca redefinir su proyecto deportivo tras una campaña decepcionante.

Billy Donovan confirma su salida tras conversaciones con la directiva

“Después de una serie de conversaciones reflexivas y exhaustivas con la propiedad sobre el futuro de la organización, he decidido dejar mi cargo como entrenador en jefe de los Chicago Bulls. Creo que es lo mejor para los Bulls”, declaró Donovan en el comunicado de la franquicia.

Billy Donovan is stepping away as head coach. pic.twitter.com/Up6S6dd5tL — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 21, 2026

El técnico estadounidense pone fin a una etapa que, si bien tuvo momentos competitivos, no logró consolidar al equipo como contendiente en la NBA.

Reestructuración en los Chicago Bulls: cambios en la directiva y el cuerpo técnico

La salida de Billy Donovan se suma a los recientes movimientos en la cúpula del equipo. Hace dos semanas, los Chicago Bulls despidieron al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al director general, Marc Eversley.

Aunque la franquicia expresó su interés en que el entrenador continuara, ambas partes coincidieron en que lo mejor para el futuro del equipo era permitir que el nuevo liderazgo construyera su propio proyecto desde cero.

Mensaje de despedida de Billy Donovan a los aficionados de los Bulls

“Mi gratitud hacia esta comunidad y esta organización es permanente. Le debo mucho a mis jugadores y a mi personal durante los últimos seis años. Y un enorme agradecimiento a los aficionados de los Bulls; su energía, pasión y apoyo inquebrantable proporcionaron una ventaja de local que es, por lo general, inigualable en toda la liga”, agregó Donovan en su despedida.

Temporada decepcionante: los Bulls fuera del play-in

El adiós de Billy Donovan llega tras una temporada complicada para los Chicago Bulls, que finalizaron en la duodécima posición de su conferencia con un balance de 31-51, quedando fuera de los puestos de play-in.

Este resultado terminó por acelerar los cambios dentro de la franquicia, que ahora inicia una nueva etapa con la mirada puesta en reconstruir su identidad competitiva.

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