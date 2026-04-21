Laura Pausini detuvo un show para regañar al público en primera fila

Lo que debía ser una noche de celebración y conexión emocional en el recinto Arena 1 de la Costa Verde, en Perú, se transformó en un tenso e inesperado momento. Laura Pausini, conocida por su cercanía y sinceridad con el público, detuvo abruptamente su concierto para recriminar la actitud de los asistentes ubicados en la primera fila.

El incidente ocurrió mientras la intérprete italiana entonaba el tema “Ángeles caídos”. Al notar que el fervor de las zonas posteriores no se replicaba en los asientos de lujo, Pausini decidió hacer una pausa.

“Tengo que pararme, disculpen”, expresó ante los aproximadamente 15 mil espectadores que aguardaron dos años para su regreso como parte de la gira “Yo Canto World Tour”.

Con evidente molestia, la cantante pidió al camarógrafo que desviara su atención de las filas frontales hacia otras áreas del recinto. “He averiguado, he mirado allí. Allá cantan todos y aquí en la primera fila no cantan”, señaló de forma directa.

La crítica fue aún más mordaz al referirse al poder adquisitivo de dichos asistentes: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones. Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones”, reiteró dirigiéndose al personal técnico.

Incluso, la artista exhortó a los presentes en la zona Platinum —cuyas entradas alcanzaron los 189 dólares— a que, si no conocían la letra, al menos “movieran los labios” para disimular.

La reacción en el recinto fue mixta; mientras gran parte de la fanaticada aplaudió el reclamo exigiendo mayor entrega a los “privilegiados”, otros sectores en redes sociales calificaron la actitud de la estrella como exagerada.

Los comentarios de la cantante generaron un intenso debate en redes sociales, donde la cantante fue duramente criticada. Tras la controversia, Pausini respondió algunas de las críticas que le dejaron en sus redes sociales.

Según explicó, su intención no fue atacar al público, sino expresar una sensación personal durante el show.

“Quizás me expliqué mal. En la primera fila había muchas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver eso te hace sentir un poco triste”, señaló.

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