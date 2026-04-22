Bachelet: una mujer al frente de la ONU “daría esperanza”

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la ONU, dijo el martes que espera que el mundo esté por fin “preparado” para tener a una mujer en ese cargo.

Desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los nueve secretarios generales han sido hombres, y desde hace varios años numerosos países abogan por el nombramiento de una mujer.

En 2016, pese a haber varias candidatas, Antonio Guterres ganó la contienda.

Parte del discurso de la ex presidenta Michelle Bachelet @mbachelet para su candidatura a la ONU ❤️🔥💪🏼 #VamosMichelle pic.twitter.com/QoEDfOJvgD — Ayatan (@Ayatanland) April 21, 2026

“Si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero”, declaró Bacheleta periodistas al término de tres horas de audiencia ante los Estados miembros.

“Sería una señal muy positiva (…) Daría esperanza a mucha gente”, añadió.

En un mundo atravesado por guerras, la candidata pidió ante los Estados miembros reconstruir la confianza en la ONU, en particular dando continuidad a la reforma de la organización, sumida en plena crisis política y financiera.

También abogó por un secretario general “muy presente en el terreno”, que sea “la voz de la moral” y capaz de “decir lo que piensa” incluso bajo la presión de los Estados poderosos.

Aunque la desconfianza hacia la ONU se ilustra a menudo con la parálisis del Consejo de Seguridad en numerosos asuntos candentes, Bachelet reconoció que no tenía una fórmula para cambiar las cosas.

“No tengo una poción mágica que pueda dar a los Estados miembros, y en particular a los 5P (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad), para que se la beban y todos se vuelvan amigos”, declaró ante la prensa.

Otros dos latinoamericanos y un africano aspiran a obtener lo que la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, ha descrito como “uno de los trabajos más duros del mundo”.