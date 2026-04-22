FBI afirma haber rescatado en Cuba a un niño secuestrado al que iban a someter a supuesta cirugía de cambio de género

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la recuperación de un menor estadounidense de 10 años que presuntamente fue llevado fuera del país por una de sus madres, quien es una mujer trans, y su pareja, con la supuesta intención de someterlo a una cirugía de transición de género antes de la pubertad.

El operativo incluyó el envío de una aeronave del Departamento de Justicia a Cuba, en una misión poco habitual que ha generado atención por su alcance y contexto político.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en un tribunal federal de Utah, el trasladado del menor al extranjero por una de sus madres, el gobierno de Donald Trump clasificó el incidente como un “secuestro parental internacional”, acusaciones que forman parte de una investigación federal respaldada por declaraciones juradas de agentes del FBI, según informó The New York Times.

En el operativo se logró la detención de Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y su pareja Blue, de 32. Steven Ethington, hermano de la acusada, declaró que Rose había estado “presionando firmemente” por la transición del niño desde los cinco años.

“Fue desgarrador verlo”, afirmó, sugiriendo que la identidad de género del menor no era una elección propia, sino una imposición. Por ahora, mientras las acusadas esperan juicio, el caso se erige como un símbolo de la vigilancia extrema sobre los derechos parentales y las políticas de género en la era actual.

FBI and our partners acted quickly and saved a young child who was kidnapped and ended up in Cuba – with the alleged kidnapper parent hoping to transition the child. Excellent work from @FBISaltLakeCity @FBIRichmond and our brilliant CIRG squads who executed brilliantly. The… pic.twitter.com/yZGvhbCepS — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 22, 2026

Un operativo inusual y una ruta internacional

El avión oficial aterrizó en territorio cubano el lunes, luego de que las autoridades localizaran al menor y a las dos mujeres involucradas. Ambas fueron detenidas ese mismo día y enfrentan cargos federales por secuestro. El niño fue devuelto el martes a su madre biológica en Utah, quien ahora tiene la custodia exclusiva tras una orden judicial emitida días antes.

La movilización de un Boeing 757 del Departamento de Justicia hacia La Habana, no solo despertó teorías entre aficionados a la aviación, sino que marcó una intervención federal sin precedentes para un caso de custodia.

La travesía que terminó en el Caribe comenzó bajo el pretexto de un viaje de acampada en Canadá. Sin embargo, la agente especial del FBI, Jennifer Waterfield, detalló en su declaración jurada una trama mucho más compleja. Las autoridades creen que las mujeres engañaron a la madre biológica, identificada como “LB”, cruzando la frontera hacia Columbia Británica para luego volar a la Ciudad de México y, finalmente, a Mérida, desde donde saltaron hacia La Habana el 1 de abril.

Los investigadores señalaron que el plan incluía la retirada de aproximadamente $10,000 dólares en efectivo, así como listas de tareas que contemplaban aprender español, gestionar visas y almacenar pertenencias, lo que sugiere una intención de no regresar a Estados Unidos.

Expertos en derecho familiar citados en el caso indicaron que, aunque los secuestros parentales internacionales no son infrecuentes, resulta altamente inusual que el FBI despliegue un avión gubernamental de gran tamaño para recuperar a un menor en el extranjero.

Las autoridades cubanas habrían colaborado en la localización del menor y la detención de las acusadas, aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre el nivel de cooperación entre ambos gobiernos.

Transgender Utah woman and his lover are accused of abducting his 10-year-old and taking the child to Cuba to have sex change surgery

Rose Inessa-Ethington, 42, the child's biological father, and his partner Blue Inessa-Ethington were arrested on Monday https://t.co/Lub2yhDnz3 — Amanda Vos (@AmandaVos7) April 22, 2026

Contexto político y debate sobre menores

El caso se produce en medio de un debate político más amplio en Estados Unidos sobre la atención médica relacionada con la identidad de género en menores de edad. La administración del presidente Donald Trump ha impulsado restricciones a este tipo de procedimientos, calificándolos como prácticas controvertidas.

Documentos judiciales señalan que familiares del menor habían expresado preocupación sobre la posibilidad de que fuera sometido a una cirugía de transición. También se menciona la existencia de comunicaciones con un terapeuta relacionadas con atención médica de afirmación de género.

Por su parte, la defensa de las acusadas no ha sido detallada públicamente y no está claro si cuentan con representación legal al momento. El caso sigue en proceso en tribunales federales.

El operativo también ocurre en un momento de tensas relaciones entre Washington y La Habana, aunque recientemente se han registrado contactos diplomáticos limitados. La coincidencia de este rescate con esos acercamientos añade un elemento adicional de complejidad a un caso que combina aspectos legales, familiares y políticos.

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