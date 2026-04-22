Hallan a una bebé abandonada en Times Square y la policía busca a su padre

Una bebé de aproximadamente seis meses fue encontrada abandonada la noche del martes en Times Square, en el corazón de Manhattan, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El hallazgo ocurrió cerca de las 11:00 pm en la intersección de Broadway con la calle 44 Oeste, una de las zonas más transitadas de la ciudad. La menor fue localizada dentro de un cochecito, consciente y alerta, aunque sola en la vía pública, de acuerdo con el New York Post.

Paramédicos trasladaron a la niña a un hospital cercano, donde fue evaluada y se reporta en condición estable.

Sospechas sobre el padre y búsqueda en curso

Las autoridades han centrado la investigación en el padre de la menor, quien sería la última persona vista con ella. De acuerdo con reportes policiales, el hombre habría huido tras abandonar el cochecito, que incluso quedó volcado sobre la acera.

Detectives trabajan en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad en la zona y realizan entrevistas a residentes y comerciantes para reconstruir los hechos.

Según las primeras hipótesis, el padre —presuntamente en situación de calle— frecuentaría el área de Times Square. También se investiga si el incidente ocurrió tras una disputa con la madre de la niña.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

El abandono de menores en espacios públicos constituye un delito en el estado de Nueva York. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos legales para padres que no pueden o no desean hacerse cargo de sus hijos.

Bajo la Ley de Protección de Infantes Abandonados, los progenitores pueden entregar a un bebé en lugares seguros como estaciones de policía, hospitales o cuarteles de bomberos, siempre que se garantice su integridad.

En el caso de niños mayores, la normativa establece que deben ser entregados a oficinas de servicios infantiles autorizadas.

Preocupación por la seguridad infantil

El caso se produce en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad de menores en Estados Unidos. A inicios de abril, una bebé de siete meses murió en Brooklyn tras un tiroteo vinculado a pandillas, un hecho que generó reacciones de autoridades locales.

Asimismo, durante el mismo período, un tiroteo masivo en Louisiana dejó varios niños muertos, intensificando el debate sobre violencia y protección infantil en el país.

Testigos y trabajadores de la zona expresaron consternación tras conocer el incidente. Algunos señalaron la gravedad de abandonar a un bebé en condiciones nocturnas y en un entorno urbano de alto tránsito.

“Es algo devastador”, comentó un comerciante local, mientras otros coincidieron en que el caso podría estar relacionado con problemas sociales o de salud mental.

El NYPD mantiene activa la investigación para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias exactas del abandono.

Mientras tanto, la menor permanece bajo atención médica y protección de las autoridades, en espera de determinar su situación familiar.

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