Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan de una escapada romántica en las playas de Malibú

El romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúa dando de qué hablar gracias a su más reciente aparición pública. Tras su presencia en el festival de Coachella el fin de semana pasado, la pareja optó por un panorama más tranquilo al disfrutar de una tarde en las playas de Malibú.

Manteniendo el bajo perfil que ha caracterizado su romance, los enamorados eligieron un escenario alejado de las multitudes para gozar de la compañía del otro en una romántica cita. Esta consistió en una lección de surf privada que quedó inmortalizada a través de los lentes de las cámaras.

Las imágenes difundidas por el portal TMZ mostraron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton caminando y sonriendo a la orilla del mar. También se les observó dentro del agua mientras intercambiaban gestos afectivos durante la práctica de surf.

“Kim Kardashian lloró desconsoladamente en el programa ‘KUWTK’ tras perder un pendiente de diamantes en el océano, pero esta vez, parece que ha dejado caer algo mucho más valioso al agua: Lewis Hamilton“, detalla el medio estadounidense junto a las fotografías y videos de los famosos.

En otras secuencias, se aprecia a la socialité sobre la tabla de surf intentando mantener el equilibrio, mientras el piloto de F1 se mantenía a su lado. Tras algunas horas, decidieron aventurarse a montar algunas olas y permanecer juntos en el mar disfrutando del atardecer.

Con este avistamiento, los famosos dejan más que claro que su relación va viento en popa y buscan pasar tiempo de calidad pese a sus complicadas agendas de trabajo.

“Lewis y Kim son dos de las personas más ocupadas del mundo del espectáculo, pero están decididos a hacer todo lo posible por verse cuando tienen tiempo libre. Kim pasó el fin de semana de Pascua con su familia y luego tuvo una sesión de fotos en Los Ángeles el lunes por la mañana, y después voló a través del Atlántico para ver a Lewis”, comentó una fuente al diario británico The Sun sobre el viaje exprés de la empresaria a Londres, lugar de residencia del corredor de autos.

Sin embargo, Hamilton también ha realizado sus propias horas de vuelo para disfrutar de la compañía de Kim Kardashian. Además de sus avistamientos en el Super Bowl LVIII y en el Japanese Grand Prix, fueron captados en California durante el Festival de Coachella 2026.

La propia empresaria confirmó su convivencia al compartir una fotografía en Instagram donde se le observa sentada en el regazo del siete veces campeón de la Fórmula 1 mientras se trasladan en un carrito de golf por el recinto de Indio, California.

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