Salma Hayek sorprende al lucir con orgullo sus canas en un evento

La actriz mexicana Salma Hayek volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes y auténticas de la industria del entretenimiento y la moda.

Durante su reciente aparición en la ceremonia del Breakthrough Prize, celebrada en Santa Mónica, California, la actriz de 59 años capturó todas las miradas no solo por su elegancia, sino por una elección estética que rompe con los estándares tradicionales de Hollywood: lucir sus canas con total naturalidad y orgullo.

Acompañada por su esposo, el empresario François-Henri Pinault, la veracruzana desfiló por la alfombra roja con un estilo que muchos han calificado como la máxima inspiración del cabello “salt and pepper”.

Foto AP

Su melena, recogida en un estructurado moño alto, fue diseñada estratégicamente por su estilista para que los hilos plateados no se ocultaran, sino que brillaran con luz propia sobre su característico tono castaño oscuro.

Complementando su poderosa declaración de belleza natural, Hayek optó por un diseño a medida de Gucci. El vestido negro de corte sirena, adornado con intrincados apliques florales y lentejuelas, estilizaba su figura con un escote de volantes que aportaba una textura clásica pero moderna.

La joyería, compuesta por pendientes de diamantes tipo gota y brazaletes a juego, mantuvo la línea de sofisticación sin opacar el verdadero protagonista: su rostro enmarcado por el paso del tiempo.

Esta elección visual no es una coincidencia. En diversas ocasiones, Salma ha expresado su deseo de combatir el sexismo y los prejuicios de edad en Hollywood.

“Una de mis misiones es recordar a todos que las mujeres no son desechables después de cierta edad”, ha asegurado la actriz.

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