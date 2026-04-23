Jorge Bernal y Chiquibaby nos cuentan cuál es el motivo del triunfo de “Siéntese quien pueda” frente a Telemundo

Univision está teniendo un excelente inicio de año. Los programas de la cadena la han colocado en una zona preferencial en el gusto del público. En el caso del programa “Siéntese quien pueda“, su audiencia propulsó a la televisora a convertirse en la cadena en primer lugar de rating dentro del horario de 1 p.m. a 3 p.m. entre los hispanos de EE. UU. en todos los grupos demográficos clave.

Mediante un comunicado de prensa, Univision reafirmó que, desde que el programa se expandió a su nuevo formato de dos horas el 30 de marzo, el show superó a “En casa con Telemundo” por un +9% en televidentes totales, +9% en adultos 18–49 y +18% en adultos 18–34. En comparación con la televisión en inglés, “Siéntese quien pueda” superó a “The View” de ABC entre los hispanos de EE. UU. con ventajas masivas de triple dígito, incluyendo +405% en Adultos 18–49 y +567% en Adultos 18–34.

El programa también ha experimentado un impulso interanual significativo, con un crecimiento de audiencia del +20% en televidentes totales, +12% en adultos 18–49 y +38% en adultos 18–34, en comparación con el mismo periodo el año pasado.

Reconocer a la competencia…

Conversando con Jorge Bernal y Chiquibaby, ellos reconocen que la razón de su éxito se debe en gran medida al trabajo que realiza el equipo de periodistas que trabajan el doble para aportar el contenido informativo que se puede sustentar en un programa de dos horas.

También reconocen el valor de las exclusivas y de los argumentos polémicos que se puedan discutir dentro del panel.

Vale reconocer que, además, el formato del programa también es diferente y que ambos conductores se sienten en completa armonía para abordar temas con nombre y apellido que incluyen a la competencia. Tanto Chiqui como Jorge han hablado del programa con el que compiten en la franja horaria, que es “En Casa con Telemundo”, y admiten que pueden hacerlo porque su productor y la cadena en sí se los permiten y que actualmente esperan que estas barreras de hacer como si la competencia no existiera puedan ir quedando defasadas pronto.

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