Línea directa 988 ha ayudado a que miles de adolescentes y adultos jóvenes permanezcan con vida

En los primeros dos años y medio del funcionamiento de la línea de ayuda 988, se observó una reducción del 11% en las muertes por suicidio entre jóvenes de 15 a 23 años. Esto sugiere que la inversión federal en salud mental ha comenzado a dar frutos.

La línea telefónica ha recibido aproximadamente 1,500 millones de dólares en financiación federal, lo que la convierte en una de las mayores inversiones para la prevención del suicidio en la historia nacional, según los investigadores, reseña Associated Press (AP).

Efectividad del programa

Los investigadores analizaron las tasas de mortalidad por suicidio de 1999 a 2022, comparando las proyecciones de fallecimientos sin la línea 988 con los datos reales post-lanzamiento. Aunque no se puede atribuir exclusivamente la disminución al programa, las correlaciones sugieren un impacto significativo.

Se identificó que los diez estados con un aumento notable en los volúmenes de llamadas después del lanzamiento del 988 mostraron una reducción más significativa en las muertes por suicidio. Este fenómeno es más pronunciado en jóvenes que en personas mayores de 65 años.

“Los estudios demuestran que, después de hablar con un consejero de crisis capacitado, la mayoría de las personas que se comunican con la línea de ayuda 988 tienen muchas más probabilidades de sentirse menos deprimidas, con menos pensamientos suicidas, menos abrumadas y con más esperanza”, dijo un portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que financia la línea directa, en respuesta al estudio.

Necesidades en salud mental

A pesar del éxito de la línea 988, los expertos enfatizan que el sistema de salud mental en su conjunto sigue siendo insuficiente. El Departamento de Salud solicita una asignación estable de 534.6 millones de dólares para el año fiscal 2027 para hacer frente a un número creciente de contactos.

Se discute la pronta restauración de la línea especializada para jóvenes LGBTQ+, eliminada por la administración el verano pasado. Esta línea es crucial debido a las altas tasas de suicidio en este grupo.

Importancia de la asistencia continua

Las investigaciones destacan que contactar a un consejero de crisis mejora significativamente el estado emocional de los individuos en crisis.

Los profesionales de salud mental recomiendan mantener y expandir el programa 988 para asegurar su efectividad continua en la prevención del suicidio.

Principales causas de suicidio entre jóvenes

Las principales causas del suicidio entre jóvenes de 15 a 23 años incluyen trastornos mentales como depresión y ansiedad, además del bullying y el abuso de sustancias.

Trastornos mentales. La depresión, ansiedad y otros trastornos como el bipolar o el estrés postraumático son factores clave, agravados por el aislamiento postpandemia y adicciones a tecnologías o drogas.

Bullying y acoso. El bullying escolar y ciberacoso afecta a 7 de cada 10 niños, siendo la primera causa en España según estudios, y genera autolesiones y conductas suicidas.

Factores de riesgo adicionales. Incluyen abuso en la infancia, consumo de alcohol, acceso a armas o medicamentos letales, rupturas sentimentales y falta de apoyo social o estigma para buscar ayuda.

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