Russell Brand admite que tuvo relaciones con una adolescente de 16 años cuando él tenía 30

El polémico actor y comediante británico Russell Brand, de 50 años, vuelve a estar en el centro de la controversia tras declarar esta semana en una entrevista que sostuvo relaciones sexuales con una chica de 16 años cuando él tenía 30. La confesión se produce mientras Brand enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido por múltiples denuncias de violación y agresión sexual, cargos que él niega.

En una conversación con la presentadora Megyn Kelly, emitida el 22 de abril, Brand justificó su accionar basándose en la legislación de su país.

"La verdad es que en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Y sí, me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30. Pero a los 30 era una persona muy diferente. Era mucho más joven y un treintañero inmaduro" Russell Brand

Un caso que viene de 2023

Las declaraciones de Brand coinciden con una de las denuncias que originaron la investigación en su contra. En 2023, una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Channel 4 Dispatches reveló el testimonio de cinco mujeres.

Una de ellas afirmó que Brand inició una relación con ella en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 30, y que después de que él cumpliera 31, la agredió sexualmente. En aquel entonces, Brand negó las acusaciones, aunque se autodenominó “promiscuo”.

Tras esas revelaciones, la Policía Metropolitana abrió una investigación que culminó con la formulación de cargos formales. En abril de 2025, la Fiscalía de la Corona acusó a Brand de un cargo de violación, un cargo de agresión sexual, un cargo de violación oral y dos cargos adicionales de agresión sexual, en relación con las denuncias de cuatro mujeres anónimas.

Los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 1999 y 2005. Brand se declaró inocente de todos los cargos en mayo de 2025.

Posteriormente, en diciembre de 2025, la Fiscalía presentó dos nuevos cargos por violación y agresión sexual vinculados a las denuncias de otras dos mujeres. El actor también se declaró inocente de estos cargos.

“Fui un explotador”, admite Brand

Durante su entrevista con Megyn Kelly, el comediante expresó: “Ahora siento que el sexo consensuado, cuando existe una marcada diferencia de poder, como la que existe cuando eres un hombre famoso que tiene la capacidad de atraer mujeres… Es explotación“, señaló.

Brand describió su conducta sexual pasada como “egoísta” y afirmó que no consideraba cómo afectaba a otras personas.

Si bien en el Reino Unido la edad de consentimiento es de 16 años, la legislación británica prohíbe explotar sexualmente a menores de 18 años y establece penas para quienes ocupen una posición de confianza (como profesores o cuidadores) que mantengan relaciones con personas bajo su tutela.

El juicio contra Russell Brand, inicialmente previsto para junio, fue aplazado hasta octubre, según confirmó un juez de Londres el pasado 30 de marzo. El actor continúa en libertad mientras enfrenta los cargos.

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