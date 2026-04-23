Trump perfila a David Cummins para liderar la TSA en plena crisis

El presidente Donald Trump planea nominar a David Cummins como nuevo administrador de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), en un momento especialmente delicado para la agencia encargada de la seguridad en aeropuertos y sistemas de transporte.

De acuerdo con CBSNews, Cummins actualmente se desempeña como vicepresidente sénior en Serco, donde supervisa operaciones relacionadas con servicios ciudadanos. Su trayectoria incluye cargos de liderazgo en logística y transporte, así como su participación como director operativo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City.

Aunque la nominación aún no se ha hecho oficial, fuentes cercanas al proceso indican que Ha Nguyen McNeill, actual administradora interina de la TSA, apoyará la transición en caso de que el nombramiento avance.

Una agencia bajo presión

Cummins llegaría a la TSA en un contexto complejo. La agencia enfrenta problemas estructurales derivados de recortes presupuestarios, escasez de personal y un aumento constante en el flujo de viajeros. A esto se suma el impacto de cierres parciales del gobierno que han afectado la operación diaria.

Durante una reciente comparecencia ante el Congreso, McNeill advirtió sobre las consecuencias de la falta de financiamiento. “Hemos visto un aumento en el ausentismo, la rotación de personal y tiempos de espera más largos en los controles de seguridad”, señaló.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 780 agentes han renunciado en medio de la incertidumbre presupuestaria, lo que ha complicado aún más la capacidad operativa de la agencia.

Retos inmediatos y presión política

La eventual llegada de Cummins también se daría en medio del proceso de confirmación en el Senado, ya que requerirá respaldo legislativo en un momento en que el financiamiento de agencias federales sigue siendo tema de disputa.

Además, la TSA se prepara para eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que incrementa la presión para garantizar operaciones eficientes y seguras.

El último administrador confirmado por el Senado fue David Pekoske, quien asumió un segundo mandato en 2022. Desde entonces, la agencia ha dependido de liderazgos interinos en medio de desafíos crecientes.

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