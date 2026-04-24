Jake, hijo de Rob y Michele Reiner, recuerda el momento en que se enteró de la muerte de sus padres

Jake Reiner habló sobre la trágica muerte de sus padres, el reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, ocurrida el pasado 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

En un emotivo ensayo publicado a través de su cuenta de Substack, Jake relató el momento exacto en que recibió la devastadora noticia mientras asistía a un homenaje póstumo para su mejor amigo.

“Estaba en Union Station en un homenaje a la vida de uno de mis mejores amigos, Christian Anderson, quien falleció en octubre”, escribió Jake.

“Fue en ese momento cuando recibí una llamada de mi hermana Romy diciéndome que nuestro padre había muerto. Minutos después, me volvió a llamar para decirme que nuestra madre también había fallecido”. Jake Reiner

El viaje de regreso a la casa familiar, según describió, fue insoportable. “El trayecto de 45 minutos en Lyft desde el centro hasta el oeste fue una agonía. Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance. Lo único en lo que podía concentrarme era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba llegar hasta mi hermana. Necesitaba averiguar qué demonios acababa de pasar”.

“Mi peor pesadilla”

Jake, de 34 años, confesó que cada mañana despierta teniendo que convencerse de que lo sucedido no es un sueño.

En su escrito, el hijo mayor de los Reiner aseguró que sus padres “eran las últimas personas del mundo que merecían lo que les pasó”.

“Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Esto es realmente mi peor pesadilla”. Jake Reiner

Y añadió: “No puedo dejar de pensar en lo asustados que debieron estar cuando los mataron. Deberían estar disfrutando del resto de sus vidas en paz, envejeciendo juntos. En cambio, eso les fue arrebatado, a mí, a Romy, y no pudimos hacer nada al respecto”.

Rob y Michele Reiner, quienes estaban casados desde 1989, tenían 78 y 70 años respectivamente en el momento de su muerte.

El papel de Nick Reiner en la tragedia

Jake también se refirió a su hermano menor, Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado como principal sospechoso de los asesinatos y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. En una audiencia judicial celebrada en febrero, Nick se declaró inocente y permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles.

“Esa noche perdimos a más de la mitad de nuestra familia de la forma más violenta imaginable”, escribió Jake. “Es casi imposible de asimilar. Nick está en el centro de esta tragedia”.

El ensayo de Jake no entró en detalles sobre el móvil de los crímenes, pero reconoció que “la gente tiene preguntas” y prometió que “algunas de esas respuestas llegarán con el tiempo”.

Jake explicó que decidió publicar su testimonio una semana antes de lo que será “su primer cumpleaños sin mis padres”. “Me considero afortunado de haberlos tenido a mi lado durante los últimos 34 años”, agregó.

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