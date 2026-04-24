SUV chino arrasa con 20,000 pedidos en menos de un día

Las cifras hablan solas y, en este caso, lo hacen bastante fuerte. Un nuevo SUV eléctrico chino acaba de irrumpir con tal nivel de interés que ni siquiera en su mercado, acostumbrado a lanzamientos masivos, pasa desapercibido. El Voyah Taishan X8 ha conseguido algo que no se ve todos los días.

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En apenas 20 horas desde la apertura de pedidos, este modelo superó las 20,000 reservas. Lo más llamativo es que en la primera hora ya acumulaba 15,000. Aunque muchas de estas reservas son reembolsables, como es habitual en China, el dato deja claro que hay una expectativa real detrás.

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La marca Voyah, que forma parte del grupo Dongfeng Motor Corporation, sigue creciendo a buen ritmo. Solo en el primer trimestre de 2026 ya había entregado más de 31,000 vehículos, lo que muestra que no se trata de un fenómeno aislado.

Un SUV grande con aspiraciones premium

El Taishan X8 juega en la liga de los SUV grandes. Supera los 5,2 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 3,09 metros, lo que se traduce en mucho espacio interior. Está pensado para familias que buscan comodidad sin renunciar a tecnología.

El diseño apunta a lo moderno, con una firma luminosa continua en la parte trasera y detalles como tiradores semiocultos. Por dentro, el enfoque es claramente premium. Destacan dos pantallas de 15,6 pulgadas, asientos con funciones de masaje, ventilación y calefacción, además de una nevera integrada que no suele verse en este segmento.

Voyah Taishan X8. Crédito: Voyah. Crédito: Cortesía

También suma sensores LiDAR desarrollados por Huawei, lo que anticipa un nivel avanzado en asistencias a la conducción.

Dos opciones mecánicas bien diferenciadas

La oferta del Taishan X8 incluye dos configuraciones. Por un lado, una versión híbrida enchufable que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con un sistema eléctrico. Esta variante alcanza hasta 510 caballos de fuerza y puede recorrer entre 245 y 370 kilómetros en modo eléctrico bajo el ciclo chino.

Por otro lado, la versión completamente eléctrica sube la apuesta. Ofrece hasta 727 kilómetros de autonomía gracias a baterías que pueden llegar a los 120 kWh, con una potencia cercana a los 489 caballos de fuerza.

Uno de los factores clave de su éxito está en el precio. El Taishan X8 arranca en torno a los $44,000 dólares, una cifra muy competitiva considerando su tamaño, equipamiento y prestaciones.

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