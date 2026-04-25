Brasil se queda sin Militao para el Mundial 2026 debido a lesión

La selección de Brasil pierde a uno de sus defensores para la próxima Copa del Mundo. Éder Militao no estará disponible para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, luego de confirmarse una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y lo dejará fuera de actividad durante varios meses, según reseñó ESPN.

El central del Real Madrid tampoco volverá a jugar en lo que resta de la temporada con su club. La dolencia, localizada en el bíceps femoral de la pierna izquierda, presentó una evolución desfavorable tras nuevas evaluaciones médicas, lo que llevó a descartar un tratamiento conservador.

Militao sufrió molestias durante un partido ante el Alavés, en una acción previa al descanso que lo obligó a solicitar el cambio de inmediato. Aunque en un principio se estimaba un tiempo de recuperación más corto, los estudios posteriores confirmaron un escenario más complejo.

⛔️🇧🇷 ÉDER MILITÃO SE VOLVIÓ A LESIONAR Y SE PIERDE LA COPA DEL MUNDO CON BRASIL.



Vía @COPE. pic.twitter.com/Ko3PJ8Lfap — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 25, 2026

Decisión médica y antecedentes recientes

Las pruebas determinaron que el futbolista sufrió una recaída en una zona previamente afectada. La lesión actual implica una reapertura de la cicatriz que había dejado el problema muscular registrado en diciembre, lo que elevó el riesgo de complicaciones.

Inicialmente, el cuerpo médico contemplaba dos alternativas. Sin intervención quirúrgica, el tiempo estimado de baja rondaba las cinco semanas, aunque con alta probabilidad de recaída. La cirugía, finalmente elegida, extiende la recuperación a un período cercano a los cuatro o cinco meses, pero reduce considerablemente la posibilidad de una nueva lesión.

Este contratiempo impide que el defensor dispute su segundo Mundial. En Qatar 2022, Militao comenzó sin minutos, aunque luego se consolidó como titular en varias presentaciones desempeñándose como lateral derecho. En aquel torneo, Brasil fue eliminado por Croacia en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La baja se suma a otras ausencias que afectan al entorno del Real Madrid y, en consecuencia, a la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Según la información disponible, Rodrygo Goes también se encuentra fuera de la convocatoria.

El equipo español, por su parte, enfrenta una acumulación de problemas físicos en su plantilla. Arda Güler estará fuera entre tres y cuatro semanas por una lesión en el bíceps femoral, mientras que Kylian Mbappé no pudo completar el último encuentro ante el Real Betis debido a una sobrecarga.

La situación médica de Militao marca un nuevo ajuste en la planificación de Brasil de cara al Mundial, en un contexto donde las decisiones sobre recuperación y prevención resultan determinantes para los jugadores que aspiran a llegar en condiciones al torneo.

Sigue leyendo:

· Real Madrid empató contra Betis: en Barcelona ya sacan cuentas de cuándo podrían salir campeones

· Javier Aguirre no es el estratega ideal para El Tri, según Joserra

· Un museo, el lugar donde Ancelotti anunciará la convocatoria de Brasil al Mundial 2026