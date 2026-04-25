Cruz Azul obligado a ganar al Necaxa para embolsarse un millón de dólares

Tremendo debut tendrá la dupla de técnicos de Cruz Azul, Joel Huiqui y el portugués Jorge Paulo Pinto, que dirigían a los equipos Sub 21 y 19 del cuadro cementero, pues deberán arreglárselas para que los cementeros puedan obtener el millón de dólares como el mejor equipo del año futbolístico.

Cruz Azul suma 65 puntos en la suma de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, seguido de cerca por el Toluca y las Chivas del Guadalajara, lo cual hace muy interesantes los partidos que sostendrán estas escuadras contra Necaxa, León y Xolos de Tijuana.

¿QUIÉN GANARÁ EL MILLÓN DE DOLARES?



La pelea por el millón de dólares está más reñida que nunca. Cruz Azul, Toluca y Chivas van por el premio.

Todo se define la próxima jornada…3 equipos, 1 ganador. pic.twitter.com/em3HAmaUxm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 23, 2026

El interés en obtener el millón de dólares hace atractiva la última fecha, pues en la edición anterior el Cruz Azul se quedó con dicha cantidad y ahora querrá repetir en la obtención de este jugoso premio en metálico que tiene la Liga MX para justificar la disputa de la liguilla por el título.

El millón de dólares se otorga al equipo de mayor puntaje de los torneos Apertura y Clausura de la Liga MX, que sin duda ha sido el incentivo especial para que los equipos le pongan un poco de mayor interés a la disputa de la primera fase del campeonato.

El premio destaca a la escuadra más constante, promoviendo la competencia y elevando la tensión rumbo a la última fecha. Actualmente, Cruz Azul suma 65 puntos, mientras Toluca y Chivas cuentan con 64, lo que permite que cualquiera de los tres equipos aspire a la corona y al monto económico.

Los factores de la última fecha

Cruz Azul por principio de cuentas, debe solucionar el lío interno que le costó el trabajo al técnico Nicolás Larcamón y que les impidió romper una racha de nueve partidos sin ganar que los hizo caer hasta la cuarta posición en el actual certamen.

Pero aun con todos sus males y un cuerpo técnico interino, la Máquina Celeste es dueña de su destino y por esa razón le urge recuperar el sendero de las victorias, primero para mantenerse entre los cuatro primeros equipos de la liga y que hasta el momento los ubique como el mejor equipo en puntos anualmente.

¡PENÚLTIMA JORNADA!



-Chivas es amo y señor de la Liga MX

-Pumas, Pachuca y hasta Cruz Azul pelean por el segundo puesto

-El Am solo aspira al 5 lugar. pic.twitter.com/S449xsNXcJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 23, 2026

La Máquina tiene motivos suficientes para ganar y recibe a un Necaxa que no ha andado bien en el campeonato y ahora enfrenta a los cementeros con esa motivación de buscar lo mejor de los dos torneos y eso representa agenciarse el millón de dólares.

Toluca, por su parte, llega presionado por dos derrotas, contra América y Mazatlán, por lo que el duelo contra León de los escarlatas es de vida o muerte. Los Diablos Rojos jugarán la última jornada frente a León, un conjunto que aún batalla por un boleto a la Liguilla.

El asunto de Chivas es muy diferente, pues vienen de una racha que combinó el 5-0 sobre Puebla y el 0-0 contra Necaxa, pero creen que la definición es donde se recrudece la opción de poderle arrebatar a Cruz Azul de esa cantidad.

Seguir leyendo:

-Cruz Azul sondeó la opción de elegir a Efraín Juárez como técnico

– El “Chelito” Delgado no veía entusiasmo en Cruz Azul con Larcamón

– Nicolás Larcamón reacciona con incredulidad a su salida de Cruz Azul











