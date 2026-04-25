Helena Bonham Carter abandona el reparto de la cuarta temporada de “The White Lotus”

Apenas días después de ser anunciada como parte del elenco de la cuarta temporada de “The White Lotus”, de HBO, Helena Bonham Carter abandonó la producción, según reseñó The Hollywood Reporter.

El motivo, según fuentes oficiales, no responde a diferencias creativas ni a conflictos de agenda, sino a un problema de “encaje” del personaje una vez comenzada la filmación.

“Con el rodaje de la cuarta temporada de “The White Lotus” recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”, declaró un portavoz de HBO en un comunicado.

La misma fuente añadió que el papel se está reescribiendo y que la producción buscará una nueva actriz en las próximas semanas. “HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo grandes admiradores y esperan con ilusión colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto”, concluye el texto.

Un rodaje en marcha

La cuarta temporada de la exitosa serie de Mike White comenzó a grabarse recientemente en Francia, y estará ambientada durante el Festival de Cine de Cannes, un giro escénico que promete un tono diferente al de las anteriores entregas.

Bonham Carter, de 58 años, fue uno de los primeros nombres confirmados para unirse al reparto, lo que generó grandes expectativas entre los seguidores del programa.

La actriz suma dos nominaciones al Oscar por “The King’s Speech” (2010) y “The Wings of the Dove” (1997), y su filmografía incluye títulos tan diversos como “Fight Club” (1999), “Charlie and the Chocolate Factory” (2005) o la saga de Harry Potter, así como su aclamada interpretación de la princesa Margarita en “The Crown” de Netflix.

A pesar de esta baja de último momento, el elenco de la cuarta temporada sigue siendo numeroso y variado. Entre los nombres ya anunciados se encuentran:

Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan, Chris Messina, Sandra Bernhard, Ari Graynor, Vincent Cassel, Kumail Nanjiani, Heather Graham, Rosie Perez, Chloe Bennet, Max Greenfield, Nadia Tereszkiewicz, Laura Smet, entre otros.

La serie, que ha sido un fenómeno de audiencia y crítica para HBO, todavía no ha confirmado su fecha de estreno para esta cuarta entrega, aunque se espera que las grabaciones se extiendan durante los próximos meses en locaciones del sur de Francia.

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