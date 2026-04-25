Ivonne Montero cumple 52 años: “Llegué a mi mejor versión”

Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, se encuentra de fiesta este 25 de abril con motivo de su cumpleaños número 52. A propósito de esta importante fecha, la famosa compartió una conmovedora reflexión sobre los aprendizajes que ha recolectado a lo largo de su vida, así como de las expectativas que tiene acerca de esta nueva etapa.

El inspirador mensaje se difundió desde su cuenta oficial de Instagram, en compañía de un video en el que se desmaquilla y muestra su versión más natural sin importar las críticas.

“A los 52 años no llegué a una meta familiar. Llegué a mi mejor versión: una mujer que sabes perfectamente que no se define por los años, sino por la fuerza con la que se reinventa cada día”, sentenció contundente Ivonne Montero al inicio de su reflexión.

Dentro de su carta a la vida, la estrella de la pantalla chica se dio el tiempo de abordar las especulaciones de las que ha sido blanco a lo largo de los años.

“Algunos me mencionan que tengo la mirada triste.. hay muchos capítulos de mi vida que no se pueden olvidar pero mi energía femenina y positiva siempre estará detrás de esa mirada triste y a momentos cansada“, reconoció.

Sin embargo, la actriz se dijo segura de que cada una de estas experiencias agridulces la han convertido en la mejor versión de sí misma, una que trata de mostrar sin filtros desde sus redes sociales.

De acuerdo con sus propias palabras, quien recibe sus 52 años es una Ivonne Montero “que ama, la que llora en silencio, la que es feliz, la que emprende, la que se proyecta, la que anhela, la que sueña y la que cree profundamente en el poder de la atracción. LA QUE CONFÍA EN SI MISMA”, menciona.

En este sentido, Montero aseguró que está lista para las alegrías y retos que este nuevo capítulo en su vida traerá consigo: “Tengo la convicción de que todo en la vida si no lo trabajo con disciplina no llegará nada por más que lo atraiga. Sigo en pie y adelante”, destacó.

Por su parte, el público respondió este acto de sinceridad con su propia dosis de cariño y felicitaciones. Dentro de la sección de comentarios destacaron palabras como: “Brutalmente hermosa, la edad es un número”; “Es una increíble etapa, yo estoy en la misma y con esa actitud que tienes. Siempre segura, enfocada y con una energía que inspiras, es justo lo que mantiene esa esencia tan bonita que reflejas” y “Inspiras y trasmites seguridad y energía. Dale hermosa, con todo“, entre otras.

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