México recibe la mejor noticia: Raúl Jiménez recuperó la titularidad con el Fulham

A casi mes y medio para el primer partido de México en el Mundial 2026, el delantero del Fulham, Raúl Jiménez, volvió a aparecer en el once titular de los “Cottagers” en la victoria 1-0 sobre el Aston Villa que les permite acercarse a dos puntos de zona de copas europeas.

La aparición de Jiménez es la mejor noticia que recibe la selección de México para el Mundial, pues necesitan a su delantero titular en plenitud de facultades para poder aspirar a lo mejor en la justa mundialista. Ahora Raúl sumó 67 minutos y aunque no anotó gol, estuvo muy activo y fue importante para la victoria del equipo dirigido por el portugués Marco Da Silva.

Fulham's first win in three matches lifts them into the top half 👏 📈 — Premier League (@premierleague) April 25, 2026

El duelo era muy importante para ambos equipos, pues el Aston Villa tenía la oportunidad de tomar ventaja sobre el Liverpool en la lucha por el cuarto lugar de la Premier League, mientras los “Whites” buscaban el sexto lugar para alcanzar un sitio en copas de Europa.

Al final, Ryan Sessegnon, con su gol antes de concluir el primer tiempo, encaminó a su escuadra a la victoria para poder arribar a 48 puntos, para empatar en el mismo número de unidades con el Chelsea y con el Brentford, un punto abajo del Bournemouth y a dos del Brighton, que suma 50 unidades

Pese al tropiezo, el club de Birmingham (4º, 58 puntos), que no gana fuera de casa en la Premier League desde enero, sigue cuarto por detrás del Manchester United (3.º, 58 puntos), que recibirá al Brentford el lunes.

Ryan Sessegnon marcó antes del descanso el único gol del partido en Craven Cottage al aprovechar un balón rechazado por Emiliano Martínez (43′). El arquero argentino encajó un segundo tanto, de cabeza de Timothy Castagne (66′), pero el árbitro señaló falta sobre el campeón del mundo.

El gol del Fulham rompió una racha de no anotar gol en cinco de sus últimos seis juegos, algo notable para una escuadra que espera cerrar a tambor batiente en una escuadra que no participa en copas europeas desde hace 14 años, cuando jugaron la UEFA Europa League, siendo eliminados en la fase de grupos.

La última final europea de los “Cottagers” fue en la temporada 2009-2010, perdiendo 2-1 contra el Atlético de Madrid en el final del encuentro, por lo cual urge ya ganar algo para la escuadra del portugués Silva.

Jiménez con esta actividad está de plácemes y dejó constancia de que está listo para ser requerido en cualquier momento que el técnico lo necesite, pues este día mostró gran ductilidad para acompañar las jugadas de sus compañeros para tratar de generar peligro en las porterías rivales.

El “Lobo Mexicano” había despertado ciertas dudas en el entorno de la selección de México por falta de actividad al sumar en tres juegos no más de 67 minutos, la misma cantidad que este sábado sumó al arrancar desde la titularidad.

Fulham hadn’t scored in five of their last six matches, but they have the lead vs. Aston Villa ✅pic.twitter.com/LIaFIjuRyJ — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 25, 2026

El delantero mexicano había ganado la titularidad en el inicio de la segunda del campeonato de la Premier League, pero el técnico después de la expulsión que sufrió, a lo mejor quiso darle un escarmiento, pero al final que haya aparecido como titular, pues habla demasiado bien de su ritmo.

Seguir leyendo

– La Volpe ve muchas dudas en el Tricolor de cara al debut mundialista

– Raúl Jiménez pierde protagonismo en el Fulham y se prende la alarma en la selección de México

– Carlos Hermosillo apuesta por Raúl, Santiago y la Hormiga como los delanteros para el Mundial











