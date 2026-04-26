EE.UU. en alerta: casi 50 millones de personas bajo amenaza de tornados y tormentas severas

Cerca de 50 millones de personas permanecen bajo alerta en las regiones de las Plains y el Midwest debido a un nuevo episodio de clima severo que se extenderá desde el domingo hasta el lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema se produce después de un fin de semana de tormentas destructivas que ya dejaron al menos una persona muerta en el estado de Texas, reseñó ABC News.

Tornados confirmados y daños en Texas

En el condado de Wise, en Texas, las autoridades confirmaron que un tornado clasificado como EF-2 impactó la localidad de Runaway Bay con vientos de hasta 135 mph.

El fenómeno formó parte de una supercélula que también generó granizo del tamaño de pelotas de béisbol y fuertes ráfagas de viento, provocando daños estructurales significativos y el desplazamiento de decenas de familias.

El Servicio Meteorológico Nacional también confirmó que la muerte registrada en la zona fue consecuencia directa del tornado.

Para el domingo, los meteorólogos emitieron un nivel 3 de 5 de riesgo “mejorado” en amplias zonas de Kansas, así como partes de Missouri y Nebraska.

Ciudades como Wichita, Kansas City y Beatrice se encuentran dentro del corredor de mayor amenaza, donde podrían desarrollarse tornados, granizo severo y vientos destructivos a partir del mediodía.

Además, se emitió una alerta por inundaciones en zonas de Kansas City y St. Joseph debido a acumulaciones de lluvia que podrían superar las dos pulgadas.

Extensión del sistema hacia el lunes

El sistema de tormentas avanzará el lunes hacia el noreste del país, afectando desde el valle del Mississippi hasta el Medio Oeste.

Estados como Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky y Arkansas se encuentran bajo advertencias por tormentas severas que podrían incluir tornados aislados, granizo de gran tamaño, lluvias intensas y vientos destructivos.

Ciudades como Chicago, St. Louis, Louisville y Milwaukee también figuran en el mapa de riesgo.

Autoridades piden máxima precaución

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la mayor actividad de tormentas se concentrará durante la tarde y la noche del lunes, cuando las condiciones atmosféricas serán más favorables para la formación de sistemas severos.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y preparada ante posibles órdenes de evacuación o alertas de emergencia, debido al potencial impacto generalizado del sistema meteorológico.

El episodio actual se suma a una serie de eventos climáticos extremos registrados en las últimas semanas en el centro del país, consolidando un patrón de alta inestabilidad atmosférica que continúa bajo estrecha vigilancia de los meteorólogos.

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